Doldwaze zes minuten in Arnhem? ''Dit is een unieke situatie''

Terwijl de voetbalwereld reikhalzend uitkijkt naar de ontmoeting tussen Liverpool en Manchester United in de Premier League, maken Vitesse en Sparta Rotterdam zich op voor een wel heel merkwaardig treffen. De ploegen ontmoeten elkaar dinsdagavond in Arnhem om de resterende zes minuten van het gestaakte duel op 4 maart uit te spelen.

Het voelt inmiddels alweer als een eeuwigheid geleden dat Vitesse en Sparta tegenover elkaar stonden in Stadion GelreDome. De wedstrijd werd al op vrijdagavond gespeeld, omdat de thuisploeg de week daarop aantrad tegen AS Roma in de achtste finales van de UEFA Conference League. Ze was er dus alles aan gelegen om het duel met Sparta winnend af te sluiten om met een goed gevoel toe te werken naar de Europese kraker. Maar dat viel behoorlijk tegen. Sparta opende al heel vroeg de score en leek die voorsprong ook over de streep te strekken.

Lees ook: Vitesse-Sparta gestaakt na ongeregeldheden op het veld

In de slotfase liep het echter volledig uit de hand. Nadat Sparta-doelman Maduka Okoye werd belaagd door een fan, werden voorwerpen en vuurwerk op het veld gegooid. Scheidsrechter Rob Dieperink besloot om de wedstrijd na een lange break definitief te staken, waarna de KNVB het besluit nam om de zes minuten die nog op de klok stonden uit te spelen op 19 april. ''Het is een ronduit gekke situatie'', werd Vitesse-coach Thomas Letsch door NU.nl geciteerd op zijn persconferentie. ''Natuurlijk hebben we goed nagedacht over hoe we hiermee moeten omgaan. ''De situatie is uniek, maar ook helder: we hebben nog minstens zes minuten te gaan.''

Daarin moet Vitesse dus een 0-1 achterstand zien goed te maken. Letsch vertelde dat hij heeft overwogen om zonder keeper aan te treden, maar zover lijkt het niet te gaan komen. ''We moeten de structuur dusdanig inrichten dat de kans zo groot mogelijk wordt om te scoren in die zes minuten. Of we nou met 0-1 of 0-2 verliezen is minder belangrijk: het gaat erom dat we nog punten kunnen pakken'', zei de Duitser. Maar Sparta is er natuurlijk alles aan gelegen om de voorsprong vast te houden. De Rotterdammers kunnen de drie punten heel goed gebruiken, zeker na de nederlaag bij Fortuna Sittard van afgelopen zaterdag.

Hoe gaan Sparta en Fraser het doen?

Ook voor Sparta is het natuurlijk een unieke situatie. Hoe gaat Henk Fraser het aanpakken? De bus voor het doel parkeren lijkt uitgesloten. ''Als je alleen maar verdedigers opstelt, kom je vast te staan in je eigen zestien meter en dan zijn ze ook gevaarlijk'', liet de Fraser, die na dit seizoen de overstap maakt naar FC Utrecht, optekenen door De Telegraaf. ''We gaan de wedstrijd in met een focus zoals je die ook hebt voor een duel van negentig minuten. Maar we moeten wel beseffen dat het volle bak zal zijn in die zes minuten.'' Sparta zal zich er in ieder geval van bewust zijn hoe belangrijk het is om de 0-1 over de streep te trekken. Lukt dat, klimmen de Rotterdammers over Willem II en PEC Zwolle heen naar de zestiende plek.

Lees ook: Fortuna boekt cruciale kelder-zege en laat Sparta wanhopen