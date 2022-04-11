Live voetbal

Vitesse ziet twee spelers op operatietafel belanden

0 reacties
Photo of Vincent Houttuin Vincent Houttuin
11 april 2022, 18:03

Vitesse kan voorlopig geen beroep doen op Jeroen Houwen en Maximilian Wittek. Houwen is vanwege de hoofdblessure die hij tegen SC Cambuur (1-0) opliep op de operatietafel beland. Wittek moet ook onder het mes en zal dit seizoen waarschijnlijk niet meer in actie komen.

Voor Houwen kwam er zondag na bijna een helft spelen een abrupt einde aan de wedstrijd. Na een botsing met ploeggenoot Danilho Doekhi moest de 26-jarige doelman zich laten vervangen. In het ziekenhuis bleek Houwen een jukbeenblessure te hebben opgelopen, waarvoor hij meteen werd geopereerd. Naar verwachting ligt hij er enkele weken uit.

Wittek is naar verwachting langer uit de roulatie. Hij liep midweeks tijdens een training een schouderblessure op. De Arnhemmers laten weten dat de Duitse linkervleugelverdediger binnenkort in eigen land een operatieve ingreep ondergaat. Het herstel gaat dermate lang duren dat het seizoen er voor Wittek waarschijnlijk al op zit.

Zonder Houwen en Wittek vervolgt Vitesse de competitie volgende week dinsdag met het restant van de gestaakte competitiewedstrijd tegen Sparta Rotterdam. Daarna staan nog vijf duels en eventuele play-offs op het programma voor de ploeg van trainer Thomas Letsch.

Vitesse - Cambuur

Vitesse
1 - 0
SC Cambuur
Gespeeld op 10 apr. 2022
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2021/2022

Meer info

Jeroen Houwen

Jeroen Houwen
Leeftijd: 30 jaar (18 feb. 1996)
Positie: Keeper
Carrière
Wed.
Dlp.
2024/2025
RKC
24
0
2023/2024
RKC
4
0
2022/2023
Vitesse
0
0
2022/2023
Vitesse
3
0

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
25
43
65
2
Feyenoord
24
22
48
3
Ajax
24
16
43
4
NEC
25
18
43
5
AZ
24
4
39

Complete Stand

