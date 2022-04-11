Vitesse ziet twee spelers op operatietafel belanden

Vitesse kan voorlopig geen beroep doen op en . Houwen is vanwege de hoofdblessure die hij tegen SC Cambuur (1-0) opliep op de operatietafel beland. Wittek moet ook onder het mes en zal dit seizoen waarschijnlijk niet meer in actie komen.

Voor Houwen kwam er zondag na bijna een helft spelen een abrupt einde aan de wedstrijd. Na een botsing met ploeggenoot Danilho Doekhi moest de 26-jarige doelman zich laten vervangen. In het ziekenhuis bleek Houwen een jukbeenblessure te hebben opgelopen, waarvoor hij meteen werd geopereerd. Naar verwachting ligt hij er enkele weken uit.

Wittek is naar verwachting langer uit de roulatie. Hij liep midweeks tijdens een training een schouderblessure op. De Arnhemmers laten weten dat de Duitse linkervleugelverdediger binnenkort in eigen land een operatieve ingreep ondergaat. Het herstel gaat dermate lang duren dat het seizoen er voor Wittek waarschijnlijk al op zit.

Zonder Houwen en Wittek vervolgt Vitesse de competitie volgende week dinsdag met het restant van de gestaakte competitiewedstrijd tegen Sparta Rotterdam. Daarna staan nog vijf duels en eventuele play-offs op het programma voor de ploeg van trainer Thomas Letsch.