Fred Rutten verkoopt nee aan Erik ten Hag en Manchester United

Fred Rutten heeft de kans laten lopen om aan de slag te gaan bij Manchester United. De 59-jarige trainer is door Erik ten Hag gevraagd om zijn assistent op Old Trafford te worden, maar ging daar niet op in.

Aan tafel bij het ESPN-programma Goedemorgen Eredivisie bevestigt Rutten zondagmorgen dat Ten Hag hem wilde meenemen naar Manchester United. "Waarom ik daar 'nee' op heb gezegd? Iedereen maakt zijn eigen keuzes. Dat heb ik ook gedaan. Je stapt weer in zo'n trein en als je daar in zit, stopt die trein nooit", begint Rutten.

"Ik heb een gezin en kleinkinderen. Die wil ik af en toe nog zien. Of ik gelijk 'nee' heb gezegd? Ik heb het er wel met Erik over gehad. Het kan zo zijn dat ik me niet helemaal lekker voel bij dat soort projecten. De afgelopen jaren ben ik wat minder in het voetbal actief geweest. Het is toch wel mooi als de kleinkinderen ook eens een balletje met opa kunnen trappen."

Rutten gaat volgend seizoen, dichtbij huis, als assistent-trainer van Ruud van Nistelrooij aan de slag bij PSV. Die rol bekleedde hij tussen 2002 en 2006 eerder. Als hoofdtrainer was hij tussen 2009 en 2012 werkzaam in het Philips Stadion.