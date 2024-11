'Utrecht is Feyenoord te snel af en haalt Dost transfervrij binnen'

en FC Utrecht zijn momenteel in onderhandeling over een samenwerking. De 33-jarige spits wordt begeerd door meerdere clubs uit de Eredivisie, maar lijkt voor De Domstad te kiezen. Dost is transfervrij na zijn vertrek bij het Belgische Club Brugge.

Volgens Voetbal International en De Telegraaf heeft Utrecht uitstekende kansen om Dost vast te leggen. De spits heeft echter meerdere ijzers in het vuur. Feyenoord en FC Emmen willen hem ook graag naar de Eredivisie halen, terwijl er vanuit Duitsland ook concrete interesse zou zijn. In de Bundesliga was de oud-international al te bewonderen bij VfL Wolfsburg en Eintracht Frankfurt.

Dost speelde het afgelopen anderhalf jaar bij Club Brugge, dat hem deze zomer transfervrij zag vertrekken. De spits moet nu de knopen gaan doorhakken, maar Utrecht lijkt een zeer goede kans te maken. Hij wordt volgens VI als ideale targetman in het 3-5-2 systeem. Onder de nieuwe trainer Henk Fraser lijken de Domstedelingen in een andere formatie te gaan spelen.

Utrecht laat vandaag de ambitie duidelijk merken. De club wil graag eindelijk de top drie eens aanvallen en roert zich op de transfermarkt. Naast Dost moeten ook Nordin Amrabat en Daishawn Redan naar Stadion Galgenwaard komen. Deze zomer lijkt een grote schoonmaak te worden in Utrecht. Onder meer Willem Janssen, Joris van Overeem en Simon Gustafson verlieten de club.