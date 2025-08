Linssen grapt: "In Japan ben ik een middelmaatje qua postuur"

heeft zijn droomtransfer naar Japan te pakken. De aanvaller heeft een contract tot medio 2025 getekend bij Urawa Red Diamonds. Linssen is blij dat hij door de voordeur kan vertrekken bij Feyenoord, waar hij twee fraaie seizoenen beleefde.

Linssen, die maandag afscheid nam van zijn ploeggenoten, kan niet wachten tot zijn avontuur in Japan begint. "Ik kijk er naar uit. Ja, ook naar het avontuur natuurlijk. Als kind droom je in eerste instantie niet van voetballen in Japan, dan wil je in Spanje of in Engeland spelen. Maar dit is toch mooi om te gaan meemaken", zei hij tegen het Algemeen Dagblad.

Linssen is tevreden dat hij een sterke periode beleefde bij bij Feyenoord. "De start in Rotterdam was moeizaam, maar ik heb toch wat kunnen laten zien in twee seizoenen. Dan is dit het ideale moment om naar Japan te gaan. In Nederland was ik altijd de kleinste speler, maar in Japan ben ik denk een middelmaatje qua postuur. We gaan het zien, ik wacht op mijn visum. Ik ben er nog nooit geweest, maar ik denk dat het bij mij past."

Linssen speelde in het verleden voor MVV, Fortuna Sittard, VVV-Venlo, Heracles, FC Groningen en Vitesse. In 2020 maakte hij de overstap naar Feyenoord. De 31-jarige aanvaller was in 46 Eredivisie-duels negentien keer trefzeker.