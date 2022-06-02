Mazraoui schittert door afwezigheid bij pak slaag voor Marokko

Hoewel het Nederlands elftal zijn eerste wedstrijd nog moet spelen, is de interlandperiode in volle gang. Argentinië won woensdagavond overtuigend van Italië, terwijl Oekraïne nog één overwinning verwijderd is van WK-deelname. Ook Marokko kwam in de actie. De vriendschappelijke ontmoeting met de Verenigde Staten werd er echter eentje om snel te vergeten. Zonder kwamen de Marokkanen er totaal niet aan te pas: 3-0.

De kersverse aanwinst van Bayern München maakt deze interlandperiode zijn rentree in de nationale ploeg, nadat hij door onenigheid met de bondscoach ruim anderhalf jaar niet in actie kwam voor Marokko. Daar kwam in de nacht van woensdag op donderdag overigens nog geen verandering in. Mazraoui ontbrak in de oefeninterland tegen de Verenigde Staten. Sofyan Amrabat, oud-speler van FC Utrecht en Feyenoord, was daarentegen wel van de partij. Maar met de middenvelder van Fiorentina in de ploeg kon Marokko weinig tot geen potten breken. De Verenigde Staten, waar Heracles-middenvelder Luca de la Torre mocht invallen, hadden het verschil voor rust al gemaakt.

Brenden Aaronson opende na 26 minuten de score en nog geen tien minuten later stond ook de 2-0 op het scorebord. Timothy Weah, de zoon van oud-profvoetballer en huidig Liberiaans president George Weah, verdubbelde op fraaie wijze de score. Doelman Yassine Bounou had geen antwoord op de harde knal van buiten de zestien. In de tweede helft liepen de Amerikanen ook nog uit naar 3-0: Haji Wright nam vanaf de stip de laatste treffer voor zijn rekening. Daarmee tankten de Verenigde Staten vertrouwen voor de Noord-Amerikaanse Nations League. Zondag wacht eerst nog een vriendschappelijke ontmoeting met Uruguay, alvorens ze het opnemen tegen Grenada en El Salvador.

Het zelfvertrouwen van Marokko kreeg daarentegen een flinke knauw in aanloop naar de start van de kwalificatie voor de Afrika Cup. Over zeven dagen trappen de Marokkanen die af met een thuiswedstrijd tegen Zuid-Afrika, vier dagen later wacht een bezoek aan Liberia.