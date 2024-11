PSV haalt Waterman terug: "Hij kent de wetten van de topsport"

PSV heeft zich versterkt met . De 38-jarige doelman keert na negen jaar terug in het Philips Stadion. Maandagmiddag traint hij al voor het eerst met zijn nieuwe teamgenoten. Dan staat op De Herdgang de eerste training van het nieuwe seizoen op het programma.

Waterman is vanwege zijn ervaring toegevoegd aan het keepersbestand van PSV. "Hij heeft de afgelopen seizoenen veel gespeeld. Hij is fit, kent de wetten van de topsport en brengt veel ervaring in de kleedkamer. Dat is ontzettend waardevol voor de jonge spelers in onze selectie. Daarnaast kent hij PSV natuurlijk vanwege zijn eerdere periode in Eindhoven. We zijn blij dat hij terugkeert", aldus directeur voetbalzaken John de Jong.

Waterman stond eerder in het seizoen 2012/13 onder contract bij PSV. In dat jaar speelde hij 29 officiële wedstrijden voor de Eindhovenaren. PSV won dat seizoen de Johan Cruijff Schaal, maar verloor de finale om de KNVB Beker en greep naast de landstitel door als tweede te eindigen. Waterman keepte in de jaren daarna bij Karabükspor (Turkije), APOEL Nicosia (Cyprus) en OFI Heraklion (Griekenland).

De ervaren Waterman zal bij PSV als derde doelman fungeren, achter Joël Drommel en Walter Benítez. De komst van laatstgenoemde is nog niet wereldkundig gemaakt, maar dat lijkt slechts een kwestie van tijd. Benítez wordt transfervrij overgenomen van OGC Nice, waar hij zijn aflopende contract besloot niet te verlengen.