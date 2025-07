Wales na 64 jaar weer eens op WK na zege op treurend Oekraïne

Wales heeft zich na 64 jaar afwezigheid weer eens geplaatst voor een wereldkampioenschap. De ploeg van interim-bondscoach Rob Page versloeg Oekraïne in de allesbeslissende play-offsfinale met 1-0 en is daardoor eind dit jaar te bewonderen in Qatar. Andriy Yarmolenko groeide uit tot de grote schlemiel aan de kant van de Oekraïeners.

De aanvaller kopte na 38 minuten spelen op fraaie wijze raak, maar deed dat tot zijn grote verdriet in eigen goal. Het bleek direct een beslissend moment, want gescoord werd er niet meer. Yarmolenko dompelde zijn land daardoor ook op sportief vlak in rouw. Kort daarna schreeuwde hij na een overtreding om een penalty, maar dat werd weggewuifd. Oekraïne kreeg daardoor opnieuw een tik te verwerken. De laatste maanden wordt het Oost-Europese land al geteisterd door een oorlog met Rusland.

Wales was jarenlang niet van de partij op een WK, maar heeft zich nu alsnog geplaatst. Het land van superster , die tegen Oekraïne de aanvoerdersband droeg, zit in Qatar in een poule met Engeland, Iran en de Verenigde Staten. Wales schakelde in de halve finale in strijd om een WK-ticket Oostenrijk uit.

De deelname aan het WK in Zweden van 1958 was uniek voor Wales, dat in de slotfase nog enkele keren door het oog van de naald kroop. Destijds was de kwartfinale van het wereldkampioenschap het eindstation. De zestien daaropvolgende toernooien bekeek Wales vanuit huis.