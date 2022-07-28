De Ligt blikt terug op Juventus-periode: "Hij moest helaas weg"

maakte deze zomer de overstap naar Bayern München, waardoor zijn Italiaanse avontuur na drie jaar ten einde is. De mandekker koos destijds bewust voor een stap naar Juventus, maar wist daar zelden het niveau te halen dat hij bij Ajax aantikte. Dat heeft volgens de centrale verdediger een reden.

"Ik koos voor Juventus met het idee dat we aanvallend voetbal zouden spelen. Sarri werd de trainer, hij had een geweldige reputatie in de voetballerij. Hij had het bij Napoli en Chelsea goed gedaan. Ik dacht dat die speelstijl zou lijken op die van Ajax, maar na een jaar moest hij helaas weg", aldus De Ligt in gesprek met ESPN FC. De Italiaanse oefenmeester pakte de landstitel, maar dat was niet genoeg om te mogen blijven. Zijn vervanger Andrea Pirlo moest, met de bekerwinst op zak, ook na een jaar vertrekken. Massimiliano Allegri kwam terug, maar hij bleef met lege handen achter.

De opvolgers van Sarri lieten De Ligt niet op zijn favoriete positie spelen, stelt hij. "Ik voel me meer op mijn gemak als rechtse centrale. In het begin bij Juve ging het moeizaam om aan de linkerkant te spelen, waarna Bonucci en ik wisselden van positie. We vormden een goed koppel en wonnen het kampioenschap. Maar in het tweede en derde jaar ging ik weer terug naar de linkerkant. Daar ben ik onzekerder dan aan de andere kant."

Desondanks blijft de voetballer positief over zijn tijd bij de Oude Dame: "Deze ervaring heeft me wel geholpen in mijn ontwikkeling. Bij Ajax nam ik meer risico in mijn spel, dit was een hele andere manier van verdedigen. Daar is niets mis mee als je kijkt hoeveel die ploeg heeft gewonnen in Italië", besluit De Ligt, die een vijfjarig contract heeft getekend bij Bayern.