Brobbey: "Dan lig ik 's nachts wakker omdat ik niet heb gescoord"

heeft een duidelijk doel voor dit seizoen: de aanvaller wil meer dan vijftien doelpunten maken in de Eredivisie. Met die treffers wil hij Ajax terugbetalen voor het vertrouwen dat ze in hem hebben. Vorig seizoen vertrok hij transfervrij en nu werd hij voor miljoenen euro's teruggehaald.

"In de competitie zet ik in op ongeveer zestien tot achttien goals. Als ik fit ben en speel, is dat wel realistisch volgens mij. Vorig seizoen had ik zeven doelpunten in elf competitieduels, dus die lijn maar doortrekken", vertelt hij in gesprek met Voetbal International.

De aanvaller werd in de winterstop al op huurbasis teruggehaald naar Nederland. Toen was hij een wapen in de titelstrijd met zijn treffers, als tweede keuze achter Sébastien Haller. Nu is hij de eerste keuze in de punt van de aanval. Brobbey weet dat hij nog niet uitgeleerd is, ondanks zijn basisplaats. "'Sommige dingen moeten beter en daar denk ik na elke wedstrijd aan. Ik moet bijvoorbeeld rustiger voor de goal zijn, soms is het nog te wild, en ik moet beter gaan koppen."

De honger naar doelpunten is groot, laat de spits weten. "Laatst tegen FC Groningen wonnen we met 6-1 en kreeg ik complimenten over mijn spel. Leuk, maar daar kon ik verder weinig mee. Ik was blij voor het team en de club dat we hadden gewonnen, maar als spits wil je altijd scoren. En dan lig ik dus 's nachts ook gewoon wakker omdat ik niet heb gescoord, terwijl ik wel de kansen had om te scoren."