Goed nieuws voor De Ligt: 'Concurrent hard op weg naar Sevilla'

verruilde Juventus vorige maand voor veel geld voor Bayern München. De Nederlander moet de nieuwe leider worden van de Beierse defensie. Daarvoor zal hij echter wel geduld moeten opbrengen. Maar er is goed nieuws voor De Ligt, want één van zijn concurrenten is hard op weg naar de uitgang.

Bayern München telde 67 miljoen euro neer voor de komst van De Ligt. Dat bedrag kan door bonussen uiteindelijk nog hoger uitvallen. Maar de oud-Ajacied kwam vooralsnog pas twintig minuten in actie voor zijn nieuwe werkgever. Afgelopen zondag zat hij zelfs negentig minuten op de bank in de thuiswedstrijd tegen VFL Wolfsburg. Naast De Ligt zat . De 20-jarige centrumverdediger verscheen in het afgelopen seizoen nog 22 keer binnen de lijnen, maar heeft door de komst van De Ligt geen uitzicht meer op speeltijd.

Een oplossing is aanstaande, want Bayern München werkt aan een deal met Sevilla over een transfer van Nianzou naar Spanje. Als we Fabrizio Romano moeten geloven, heeft Sevilla er vertrouwen in dat de deal binnen twee/drie dagen kan worden beklonken. De Spaanse topclub is momenteel in gesprek met Bayern München over de transfersom, die naar verluidt 20 miljoen euro moet bedragen. Sevilla en Nianzou zijn er in ieder geval al uit. De komst van de Fransman is geen overbodige luxe voor Sevilla, dat deze zomer afscheid nam van verdedigers Diego Carlos en Jules Koundé.

Sevilla are confident to get Tanguy Nianzou deal done within two/three days. Negotiations are advanced as Bayern want €20m fee, no issue on personal terms. 🚨⚪️🔴 #Sevilla



Follows exclusive news from last night ⤵️✅ https://t.co/YoF4QZfCRI — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 16, 2022

Door het aanstaande vertrek van Nianzou is het niet uitgesloten dat Bayern München nogmaals de transfermarkt betreedt voor een nieuwe centrale verdediger. Met Lucas Hernández, Dayot Upamecano en De Ligt blijven er slechts drie centrumverdedigers over. Ook Benjamin Pavard kan in het centrum uit de voeten, maar hij speelt zijn wedstrijden voornamelijk als rechtsback. Daardoor wacht Noussair Mazraoui, deze zomer overgekomen van Ajax, nog op zijn eerste basisplaats in dienst van Der Rekordmeister.