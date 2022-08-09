Live voetbal

'Sandler krijgt nieuwe kans in Eredivisie na Feyenoord-vertrek'

Remco
9 augustus 2022, 10:37

Philippe Sandler vervolgt zijn carrière naar alle waarschijnlijkheid bij NEC. De verdediger is transfervrij nadat zijn contract bij Feyenoord niet verlengd werd. In Rotterdam stond hij slechts een half jaar onder contract, waarin hij twee wedstrijden speelde.

Sandler brak op jonge leeftijd door bij PEC Zwolle en maakte toen de reuzenstap naar Manchester City. In Engeland mocht hij meetrainen met het eerste elftal, maar zijn officiële debuut is er nooit van gekomen. Dat terwijl hij in oefenwedstrijden wel een paar keer de kans kreeg. Na verhuurperiodes bij Anderlecht en Troyes streek hij afgelopen winter neer in Rotterdam. De mandekker moest toen nog revalideren van een blessure en kwam daardoor slechts twee keer in actie. In die duels, en op de trainingen, maakte hij niet genoeg indruk om een langere verbintenis af te dwingen.

Nu gaat hij aan de slag bij NEC, meldt De Gelderlander. Cas Odenthal vertrok transfervrij, Rodrigo Guth keerde niet terug na een huurperiode en Rens van Eijden zette een punt achter zijn loopbaan deze zomer. Daardoor is de spoeling achterin doen bij de Nijmegenaren. Trainer Rogier Meijer heeft alleen Ivan Márquez en Joris Kramer tot zijn beschikking in het hart van de defensie, maar daar lijkt dus snel verandering in te komen met de komst van Sandler.

NEC nog niet klaar

NEC zorgde deze zomer voor de nodige verbazing met de komst van smaakmaker Oussama Tannane en international Jasper Cillessen, maar toch is technisch directeur Ted van Leeuwen nog niet helemaal tevreden over de transferperiode. Volgens het regionale medium wil de ploeg nog een buitenspeler en een spits aan de selectie toevoegen.

Lees ook: Meijer lovend over Tannane: "Kan de top van Nederland halen"

