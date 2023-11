Lucca en Jong Ajax geven Heracles Almelo flink pak slaag

Heracles Almelo is tegen de eerste nederlaag van het seizoen in de Keuken Kampioen Divisie aangelopen. De ploeg van trainer John Lammers ging maandagavond met 4-0 onderuit tegen Jong Ajax. en Donny Warmerdam waren ieder goed voor twee doelpunten.

Na een perfecte start met negen punten uit drie wedstrijden leed Heracles vorige week tegen MVV het eerste puntenverlies van het seizoen. De Heraclieden mochten nog van geluk spreken dat zij een punt overhielden aan de wedstrijd, want bij het ingaan van de blessuretijd prijkte een 1-2 stand op het scorebord. Een fraai doelpunt van Emil Hansson in minuut 92 voorkwam een Almelose nederlaag.

Hansson kon Heracles op bezoek bij Jong Ajax niet voor een verliespartij behoeden. De ploeg van Lammers had weinig te vertellen op De Toekomst en incasseerde vlak voor rust de 1-0. Na een corner van Francisco Conceiçao kwam de bal met enig fortuin terecht bij Lucca, die zijn tweede doelpunt voor de Amsterdamse beloften maakte. Zijn derde maakte hij tien minuten na rust door met een hard schot Michael Brouwer te verschalken.

Het lukte Heracles niet om zich van de achterstand te herstellen. Sterker nog: Jong Ajax voerde in de laatste fase van de wedstrijd de score alleen maar verder op. Eerst rondde Donny Warmerdam af na een mooie actie van Amourricho van Axel Dongen, even later schoot de middenvelder raak op aangeven van de debuterende Raphaël Sarfo.

Wonden likken

Voor Heracles is het na de forse nederlaag in Amsterdam een kwestie van de wonden likken en snel de knop omzetten. Komende vrijdag komt VVV-Venlo langs in Almelo. Die club veroverde twaalf punten in vijf wedstrijden. Heracles staat op tien punten en bezet daarmee de vijfde plaats.

Overige uitslagen

Jong AZ - FC Dordrecht 3-1

Jong PSV - TOP Oss 0-3