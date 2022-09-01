Martinez verovert harten United-fans en heeft eerste prijs binnen

Lisandro Martinez is in zijn eerste maand bij Manchester United door de fans verkozen als Speler van de Maand augustus. De 24-jarige Argentijn was met 84% van de stemmen de duidelijke winnaar en troeft hiermee ex-Feyenoorder Tyrell Malacia af, die met zijn tweede plaats ook een goede indruk achter heeft gelaten bij de Engelse achterban.

Nadat de verdediger afgelopen zomer voor minimaal 57 miljoen euro overkwam van Ajax waren de verwachtingen hooggespannen. Martinez mocht het vervolgens van trainer Erik ten Hag meteen laten zien en startte alle Premier League-duels in de basis. De moeilijke start van United in de competitie met nul punten uit de eerste twee wedstrijden zorgde echter voor veel vraagtekens en kritiek.

In de 2-1 overwinning op Liverpool liet Martinez zien wat hij in huis heeft en werd hij tot Man of the Match benoemd door het United-publiek, wat hem daarna tegen Southampton opnieuw lukte. Zo is de linkspoot momenteel onomstreden in het hart van de defensie naast Raphaël Varane en lijkt hij op zijn plek in Engeland. Ook de transfer van zijn oud-ploeggenoot Anthony, die voor 100 miljoen euro over komt van Ajax, zal Martinez tevreden stellen.

Lengte Martinez

Martinez kende dus een moeilijke start bij United, met als dieptepunt de 4-0 nederlaag in tegen Brentford FC, waarin hij in de rust werd gewisseld. Dit kwam hem op veel kritiek te staan in de Engelse media, onder meer van Sky Sports-analist Jamie Carragher, die herhaaldelijk beweerde dat Martinez te klein zou zijn voor een verdediger in de Premier League. Met zijn sterke optredens in de recente wedstrijden heeft Martinez dus die kritiek voorlopig doen verstommen en zijn waarde bewezen voor de ploeg van Ten Hag.

for Man Utd in the Premier League in August:



◉ Most passes completed

◉ Most ball recoveries

◉ Most clearances

◉ Most shots blocked

◎ Joint-most interceptions



United's Player of the Month. 💪 pic.twitter.com/uDhGFu7d89 — Squawka (@Squawka) September 1, 2022