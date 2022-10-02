Einde aan fraaie reeks: Van Bommel en scorende Janssen onderuit

Er stond in de eerste maanden van het seizoen in België geen maat op Antwerp FC. De ploeg van Mark van Bommel won haar eerste negen competitiewedstrijden en sloeg al snel een groot gat ten opzichte van landskampioen Club Brugge. Maar aan al het moois komt een einde en dat geldt ook voor de zegereeks van Antwerp FC. Zondagavond gingen Van Bommel en co immers met 2-1 onderuit tegen KV Kortrijk. Vincent Janssen was verantwoordelijk voor de enige Antwerpse treffer.

Van Bommel werd een paar maanden geleden door onder andere Marc Overmars aangesteld als nieuwe hoofdtrainer van Antwerp FC. Aan de oud-trainer van PSV en VFL Wolfsburg de taak om met de Antwerpenaren een serieuze gooi naar de landstitel te doen. Vorig seizoen eindigde Antwerp FC op veertien punten achterstand van landskampioen Club Brugge. Dat gat moet dit seizoen gedicht worden. Van Bommel en zijn spelers zijn goed op weg. De eerste negen duels in de Jupiler Pro League werden allemaal gewonnen, terwijl Club Brugge al drie keer punten liet liggen.

Maar zondagavond ging het dus mis voor Antwerp FC. Janssen, die anderhalve week geleden nog een assist verzorgde in de Nations League-wedstrijd van Nederland in en tegen Polen, en Calvin Stengs hadden een basisplaats bij de Great Old. Jurgen Ekkelenkamp begon op de bank. Zonder de van Hertha BSC overgenomen middenvelder kwam Antwerp FC al na 21 minuten op achterstand. Felipe Avenatti opende de score namens KV Kortrijk, dat slechts zeven punten haalde uit de eerste negen wedstrijden. Maar Antwerp FC had zijn handen vol aan de thuisploeg. Wat heet. De koploper keek bij rust zelfs tegen een 2-0 achterstand aan. Het was Faïz Selemani die KV Kortrijk vlak voor het rustsignaal een comfortabele voorsprong bezorgde.

De bezoekers hadden nog ruim 45 minuten om hun achterstand goed te maken. Maar dat lukte niet. Ook Ekkelenkamp kon daar niet voor zorgen. De middenvelder kwam direct na de pauze binnen de lijnen voor Radja Nainggolan. De aansluitingstreffer viel echter pas in de blessuretijd. Janssen schoot in de 92e minuut raak vanaf de stip. Het was alweer zijn zevende competitietreffer van het seizoen. Maar verder dan 2-1 kwamen de Antwerpenaren niet. Daarmee is het eerste verlies voor Van Bommel in de competitie dus een feit. De voorsprong op eerste achtervolger KRC Genk bedraagt nu twee punten.