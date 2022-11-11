Engelse media schrijven Van de Beek af: 'Laatste kans gehad'

Manchester United bereikte donderdagavond de laatste zestien van het League Cup-toernooi door af te rekenen met Aston Villa. Op Old Trafford won de ploeg van Erik ten Hag met 4-2, nadat het vier dagen eerder in de Premier League nog met 3-1 van dezelfde tegenstander had verloren. kreeg zijn derde basisplaats op rij, maar kon opnieuw niet imponeren.

De krant Manchester Evening News geeft Van de Beek een 3 voor zijn optreden. 'Hij had maar elf balcontacten in de eerste helft - nog minder dan keeper Martin Dubravka', motiveert de lokale krant het lage cijfer. 'Opnieuw een anonieme bijdrage, het was een fout dat hij zelfs mocht starten', luidt de vernietigende conclusie.

kreeg ook weer eens de kans van Ten Hag, voor het eerst sinds de competitienederlaag tegen stadgenoot Manchester City (6-3 nederlaag). Hij komt er met een 6 een stuk beter af dan Van de Beek. 'Hij wist Marcus Rashford één van de grootste kansen van de wedstrijd te bieden, en speelde een levendige wedstrijd', vindt de krant. Malacia behoort tot de voorselectie van het Nederlands elftal, en hoopt later vandaag te horen dat hij mee mag naar het WK in Qatar.

Van de Beek is bij Oranje al tijden niet meer in beeld en met zijn matige spel tegen Villa zou ook zijn avontuur in Manchester er weleens op korte termijn op kunnen zitten, zo verwacht de Daily Mirror. 'Dit zou weleens zijn laatste kans op Old Trafford geweest kunnen zijn', zo schrijft het. Van de Beek heeft sinds zijn vertrek bij Ajax in de zomer van 2020 nauwelijk indruk weten te maken. Hij scoorde nog wel bij zijn debuut voor Manchester United, maar verdween onder Ole Gunnar Solkjaer en diens opvolger Ralph Rangnick steeds verder uit beeld, waarna hij vorig seizoen na de winter werd verhuurd aan Everton. Ook onder Ten Hag, met wie hij bij Ajax nog zeer succesvol samenwerkte, weet Van de Beek zelden te overtuigen.