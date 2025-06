Deze FC Utrecht-aankopen kunnen het Ajax heel moeilijk maken

Voor Ajax is de uitwedstrijd tegen [a,https://www.footballtransfers.com/nl/teams/nl/utrecht,_blank,FC Utrecht] altijd een heel vervelende. Hoewel de laatste twee edities probleemloos werden gewonnen, ging het de jaren daarvoor nog regelmatig mis in de Domstad: 2-0, 1-0, 1-1 en in 2011 werd het zelfs 6-4. Ondanks dat de Domstedelingen een moeizaam seizoen draaien, hebben ze aankopen genoeg die het de regerend landskampioen moeilijk kunnen maken. Samen met [a,https://fcupdate.nl/jacks,_blank,Jack's Casino] zet FCUpdate.nl vier spelers op een rijtje.

1. Jens Toornstra

"Ik ga er dan alles aan doen om de aanhang van Feyenoord een afscheidscadeau te geven", waren de woorden van de kersverse middenvelder van FC Utrecht afgelopen week na zijn vertrek uit Rotterdam-Zuid. Tegen Ajax wil hij zijn oude club een beetje helpen door een goed resultaat te boeken. Lukt het hem om met zijn nieuwe ploeggenoten direct voor een verrassing te zorgen in De Galgenwaard? Dan kun je 6.00 keer je inzet terugverdienen.

2. Bas Dost

Waar FC Utrecht de laatste jaren niet heel gelukkig was met het terughalen van spelers naar de Nederlandse velden, met bijvoorbeeld Eljero Elia, Mimoun Mahi en Michiel Kramer, lijkt Dost vooralsnog een schot in de roos. Met drie doelpunten in evenzoveel wedstrijden ligt hij aardig op koers om een gooi te doen naar het topscorersschap. Maakt Dost, die in het verleden namens sc Heerenveen al tweemaal scoorde tegen Ajax, het openingsdoelpunt zondag? Dan win je 8!

3. Vasilis Barkas

Toegegeven: de keeper is met vijf tegendoelpunten in de eerste drie duels niet echt overtuigend begonnen in de Domstad, waar ze de laatste jaren veelvuldig wisselden onder de lat. Tegen Ajax krijgt een keeper echter altijd veel te doen en dat is misschien juist wel de kans om te groeien in de wedstrijd. Hoewel het met zijn oude werkgever AEK Athene niet lukte om de nul te houden (3-0 & 0-2 in de Champions League 2018/19), zou 'de nul' van Barkas je ditmaal 9.00 keer je inzet opleveren bij Jack's Casino.

4. Nick Viergever

Er heerst een vloek op de komst van Nick Viergever bij de topclubs: met Viergever erbij wordt een ploeg meestal geen kampioen. De centrale verdediger kwam driemaal binnen bij de landskampioen (AZ, Ajax, PSV), die het jaar daarop juist géén kampioen werd. In dat kader was een stap naar FC Utrecht misschien wel een veilige voor de aanvoerder, die zijn laatste twee Eredivisie-wedstrijden van de Amstedammers niet verloor. Komt daar een derde gelijkspel op rij bij? Dan kun je 5.40 keer je inzet verdienen.

Let op: gokken kan verslavend zijn, speel bewust 18+, hands24x7.nl.