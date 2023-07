Karim Benzema beëindigt per direct carrière als international

Karim Benzema stopt per direct als international. Dat maakt de 35-jarige aanvaller een dag na het verlies van Frankrijk in de WK-finale bekend. Benzema speelde in totaal 97 interlands, waarin hij goed was voor 37 doelpunten.

'Ik heb hard gewerkt en de fouten gemaakt die nodig waren om te zijn waar ik nu ben. En daar ben ik trots op. Ik heb mijn verhaal geschreven en hier eindigt dat van ons', schrijft Benzema op Instagram.

Benzema speelde op 13 juni zijn laatste interland. De spits van Real Madrid maakte deel uit van de Franse WK-selectie, maar door een blessure ging het toernooi in Qatar aan zijn neus voorbij. Omdat bondscoach Didier Deschamps geen vervanger opriep, kon Benzema in theorie op een later moment nog worden ingevlogen. Richting het einde van het WK raakt Benzema weer fit, maar tot een terugkeer in de selectie kwam het niet.

Sekstape-affaire

Vorig jaar maakte Benzema na zes jaar afwezigheid zijn rentree in de Franse selectie. Dat de spits steevast werd genegeerd door Deschamps, had te maken met het feit dat hij betrokken was bij een sekstape-affaire waarbij Mathieu Valbuena werd afgeperst. Dat Benzema in 2016 aangaf dat Deschamps 'was gezwicht voor de druk van een racistisch deel van Frankrijk' nadat hij niet was opgenomen in de EK-selectie, deed zijn positie geen goed.

Benzema miste door de afpersingszaak onder meer het WK 2018, waar Frankrijk de titel won. Vorig jaar maakte hij wel het EK mee, maar dat werd voor de Fransen met een uitschakeling in de achtste finale geen succes. Benzema kan zich nu hij geen international meer is volledig richten op Real Madrid, waar zijn contract tot het einde van het seizoen doorloopt.