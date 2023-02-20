'Beste speler van Ajax' maakt indruk: "Ik vind hem veel beter dan Antony"

Marco van Basten is onder indruk van wat de laatste tijd laat zien in het shirt van Ajax. De 22-jarige Ghanees wordt door John Heitinga gebruikt als rechtsbuiten en blinkt op die positie al weken uit. Volgens Van Basten is Kudus zelfs beter dan , die afgelopen zomer voor honderd miljoen euro werd verkocht aan Manchester United.

Kudus is van origine middenvelder, maar heeft dit seizoen ook laten zien als spits of rechtsbuiten uit de voeten te kunnen. "Ik vind hem veel beter dan Antony", stelt Van Basten maandagavond aan tafel bij het Ziggo Sport-programma Rondo. "Hij is prettiger om mee samen te spelen. Antony had acties, maar die konden warrig zijn. Kudus heeft veel meer een vaste techniek en weet waar hij naartoe gaat."

Jan Mulder is het eens met Van Basten. "Kudus is de beste speler van Ajax", is hij stellig. "Waarom speelde hij onder Schreuder niet altijd? Heitinga laat hem drie of vier wedstrijden staan en je ziet: het is een klassespeler. Hij maakt Ajax op dit moment", aldus Mulder. Waar Kudus onder Schreuder niet zeker van zijn plek in het elftal was, speelt hij onder Heitinga tot nu toe alles.

Hoewel Kudus zich goed ontwikkelt, vraagt Youri Mulder zich af of Kudus in de toekomst voor een 'Antony-transfersom' wordt verkocht. "Snelheid is vaak wel bepalend voor hoeveel een speler oplevert", zegt hij. Van Basten is het daar niet helemaal mee eens. "Het gaat erom hoe goed en slim je bent. Antony is sneller, maar Kudus technischer."