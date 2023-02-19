Live voetbal 2

Grote zorgen om Neymar na akelig moment tegen Lille OSC

Remco
19 februari 2023, 14:27   Bijgewerkt: 6 december 2023, 15:25

Neymar heeft de wedstrijd tussen Paris Saint-Germain en Lille OSC voortijdig moeten beëindigen. De aanvaller verliet het veld met een nare enkelblessure en was zichtbaar aangedaan, terwijl hij per brancard werd weggedragen.

In een duel met Benjamin André kwam Neymar ongelukkig terecht en leek hij zijn enkel te verdraaien. Hij werd vervolgens behandeld op het veld en deed zijn handen voor zijn gezicht terwijl hij het veld verliet. Neymar werd vervangen door Hugo Ekitike. De stand was op dat moment 2-1 voor PSG; niet veel later kwam Lille op 2-2.

Het valt te bezien hoe lang Neymar aan de kant staat door zijn blessure. Op 8 maart wacht de belangrijke returnwedstrijd tegen Bayern München in de achtste finale van de Champions League. PSG verloor de eerste wedstrijd met 0-1.

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Reacties

PSG - Lille

4 - 3
Gespeeld op 19 feb. 2023
Competitie: Ligue 1
Seizoen: 2022/2023

Meer info

Neymar

Neymar
Santos
Team: Santos
Leeftijd: 33 jaar (5 feb. 1992)
Positie: AM (C), A (L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025
Santos
-
-
2024/2025
Hilal
0
0
2023/2024
Hilal
3
0
2023/2024
PSG
0
0

Meer info

Stand Ligue 1 2025/2026

Ligue 1
GS
DS
PT
1
Lyon
2
4
6
2
Toulouse
2
3
6
3
PSG
2
2
6
4
Strasbourg
2
2
6
5
Lille
2
1
4

Complete Stand

