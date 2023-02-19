Grote zorgen om Neymar na akelig moment tegen Lille OSC

heeft de wedstrijd tussen Paris Saint-Germain en Lille OSC voortijdig moeten beëindigen. De aanvaller verliet het veld met een nare enkelblessure en was zichtbaar aangedaan, terwijl hij per brancard werd weggedragen.

In een duel met Benjamin André kwam Neymar ongelukkig terecht en leek hij zijn enkel te verdraaien. Hij werd vervolgens behandeld op het veld en deed zijn handen voor zijn gezicht terwijl hij het veld verliet. Neymar werd vervangen door Hugo Ekitike. De stand was op dat moment 2-1 voor PSG; niet veel later kwam Lille op 2-2.

Het valt te bezien hoe lang Neymar aan de kant staat door zijn blessure. Op 8 maart wacht de belangrijke returnwedstrijd tegen Bayern München in de achtste finale van de Champions League. PSG verloor de eerste wedstrijd met 0-1.