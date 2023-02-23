Sneijder doet opvallende onthulling over Mourinho: "Hij wist alles al"

Wesley Sneijder kan de tijd onder José Mourinho nog goed herinneren. Onder Mourinho won de voormalig middenvelder in 2010 de Champions League. De Portugees wist voor de finale tegen Bayern München al hoe de wedstrijd zou verlopen.

In de Champions League-uitzending bij RTL 7 blikte Sneijder terug op het gewonnen Champions League-seizoen bij Inter. Mourinho was destijds de coach en met hem beleefde de Nederlands recordinternational speciale momenten. "Mourinho had altijd speciale momenten met een individu. Toevallig was dat voorafgaand aan de Champions League-finale met Materazzi. Een paar weken ervoor riep Mourinho hem in zijn kantoor en hij zei: 'Hier heb je een brief. Ik doe hem in een envelop. Maak hem open na de wedstrijd. Daar stond gewoon letterlijk de uitslag van de finalewedstrijd tegen Bayern München", blikt Sneijder terug.

Jongensdroom

Tijdens zijn periode bij Inter ging het voortvarend en er werd een belangrijke prijs gepakt met de Champions League. "Dit was een jongensdroom. Toen we op dat bordes stonden en ik mocht 'm voor het eerst aanraken, dat ik 'm echt voelde, dat is zo'n uniek moment. Dat vergeet je nooit meer", vertelt de huidige analist vol trots.

Dat jaar was voor Sneijder misschien wel zijn beste jaar ooit, want naast de winst in het Europese miljoenenbal reikte hij met het Nederlands elftal tot de finale van het WK in Zuid-Afrika. Sneijder had met onder meer twee treffers in de kwartfinale tegen Brazilië een cruciaal aandeel in het succes van Oranje, dat door een nederlaag tegen Spanje helaas niet werd bekroond met goud.