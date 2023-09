Van Nistelrooij verklaart boosheid bij PSV en laakt gedrag van fan

Ruud van Nistelrooij snapt dat zijn spelers donderdagavond niet blij waren met scheidsrechter Daniele Orsato. De trainer van de Eindhovenaren had ook gehoopt op meer blessuretijd na een incident met een supporter. Die kwam er echter niet en dat zorgde voor frustratie bij de thuisploeg.

PSV schoot in het eigen Philips Stadion te laat wakker tegen Sevilla. De gastheer won wel met 2-0, maar dat was na de 3-0 nederlaag in Spanje te weinig. Van Nistelrooij kon zich na afloop vinden in de frustratie van zijn spelers. "De ene keer wordt er negen minuten bijgetrokken, de andere keer weer tien, twee of vier", aldus de trainer tegenover ESPN. "Ik weet niet waar dat op gebaseerd wordt. De scheidsrechter gaf aan dat er nog tijd bij zou komen na het incident met de supporter. Dan wordt er meteen afgefloten, daarom was er protest."

Van Nistelrooij was kort na de wedstrijd boos vanwege het gedrag van een PSV-supporter. In de slotfase werd Sevilla-doelman Marko Dmitrovic namelijk aangevallen door een fan van de Eindhovenaren. Het voorval was snel gesust, maar Van Nistelrooij liet duidelijk weten dat dit soort gedrag niet getolereerd wordt door de club. "Dat willen we niet zien, natuurlijk niet. Spelers kunnen niet worden aangevallen door een supporters. Ondenkbaar."

Jorge Sampaoli

Jorge Sampaoli, de trainer van Sevilla, zag dat zijn ploeg het in de slotfase lastig had in Eindhoven. Toch had de Argentijn graag gezien dat scheidsrechter Orsato de wedstrijd eerder had afgefloten na het incident met zijn doelman. "Er kwam ineens een fan het veld op om hem te slaan. Ik begrijp niet dat de scheidsrechter vervolgens niet heeft ingegrepen. Als dit gedrag wordt geaccepteerd, zal er vanaf nu van alles gebeuren", sprak de ervaren oefenmeester na de wedstrijd tegenover de clubkanalen van Sevilla.