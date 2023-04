Ajax krijgt zeer slecht nieuws: Ward haakt af als technisch directeur

Ajax heeft Julian Ward toch niet kunnen overtuigen om de nieuwe technisch directeur te worden. Hoewel de Amsterdammers de technische man leken over te nemen van Liverpool, is een deal van de baan. Hij zou zich niet langer beschikbaar stellen voor de vacature en dat is een hard gelag. Eind maart wilde Edwin van der Sar namelijk een nieuwe TD aanstellen.

Dat melden Voetbal International en De Telegraaf vrijdagochtend. Al ruim een jaar zoekt Ajax naar een permanente opvolger voor Marc Overmars. In de afgelopen periode was die functie in handen van Gerry Hamstra en Klaas-Jan Huntelaar, maar zonder al te veel succes. Dat is mede vanwege de onrust en onduidelijkheid rond de nieuwe technische man van de Amsterdammers.

Hamstra hield de eer aan zichzelf en vertrok al uit de Johan Cruijff Arena, al moet dat officieel nog gecommuniceerd worden. Huntelaar is reeds doorgeschoven naar de scouting. Dat was mede omdat de verwachting was dat Ward zou overkomen vanuit Liverpool om de nieuwe technisch directeur te worden. Er werden weliswaar meerdere gesprekken gevoerd tussen beide partijen, maar een akkoord werd daarin niet bereikt.

Artikel gaat verder onder video

Volgens De Telegraaf lag dat vooral aan het verhaal dat Ajax hield. 'Wat Ward uiteindelijk heeft doen besluiten om de stekker uit de onderhandelingen met Van der Sar te trekken is niet exact duidelijk, maar in de omgeving van de 41-jarige Brit wordt beweerd dat hij teleurgesteld is in de daadkracht van Ajax. Om als buitenlander één van de belangrijkste rollen bij de regerend landskampioen te gaan bekleden, moet er een duidelijke visie en een aanbod zijn dat past bij een club die in de Champions League wil spelen', staat te lezen in de ochtendkrant.

In elk geval zal Ajax flink vaart moeten zetten achter de komst van een nieuwe technisch directeur, niet in de laatste plaats omdat Van der Sar het liefst eind maart al een nieuwe technisch directeur had gepresenteerd met het oog op het komende seizoen. Een opvolger van Danny Blind als technisch lid van de raad van commissarissen is er evenmin, waardoor Ajax nog altijd technisch stuurloos is.