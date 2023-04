'Ajax schakelt razendsnel door na afmelding Ward en komt uit bij twee Duitsers'

Ajax heeft nul op rekest gekregen bij Julian Ward om de nieuwe technisch directeur te worden en dus hebben de Amsterdammers razendsnel doorgeschakeld. De vijftigjarige Sven Mislintat zou in beeld zijn en dat is een zeer opmerkelijke keuze.

Nooit eerder was Mislintat namelijk technisch directeur bij een grote club. Bij Borussia Dortmund en Arsenal had hij weliswaar een rol in de scouting, maar was hij nooit eindverantwoordelijke. Momenteel is hij weliswaar technisch eindverantwoordelijke bij VfB Stuttgart als technisch directeur, maar dat is met wisselend succes. In Dortmund zou hij onder meer Robert Lewandowski, Pierre-Emerick Aubameyang, Shinji Kagawa en Ousmane Dembélé hebben gescout, wat hem de bijnaam Diamantenauge (diamantoog) opleverde.

Eerder was hij ook jarenlang wedstrijdanalist bij BVB en een korte periode bij de nationale ploeg van Duitsland. Desondanks is het verrassend dat Ajax bij de relatief onervaren Duitser uitkomt, met een behoorlijk ander profiel van Ward. ‘Mocht het ook met Mislintat misgaan, dan heeft Ajax een tweede Duitse kandidaat op het oog’, schrijft De Telegraaf, dat daarbij echter geen namen noemt.

Lees ook: 'Ajax krijgt zeer slecht nieuws: Ward haakt af als technisch directeur'

Artikel gaat verder onder video

De verwachting is dat Ajax de zaak snel wil rondmaken, omdat hij al een aanbieding op zak heeft. De Telegraaf-journalist Valentijn Driessen stelt in zijn columns grote vraagtekens bij de keuzes van Ajax. 'Bekend is dat twee kandidaten – Alex Kroes (nu AZ) en Julian Ward (nu nog Liverpool) – zelf de stekker uit de onderhandelingen hebben getrokken, omdat zij allebei een bijzonder slecht gevoel overhielden aan het gebrek aan daadkracht vanuit de Ajax’ clubleiding. Vooral het optreden van Edwin van der Sar is debet aan hun afhaken', begint hij zijn betoog.

'Deze missers doen het vertrouwen in de clubleiding bij Ajax bij hun zoektocht naar een nieuwe technisch directeur geen goed. (...) Het grote probleem met een buitenlandse technisch directeur voor Ajax – hetzelfde gold voor de 41-jarige Ward van Liverpool – is dat ze geen flauw benul hebben van waar Ajax voor staat. Ze kennen de clubgeschiedenis slechts uit boekjes, maar weten niets van het Ajax-dna, van de cultuur, waar Ajax sportief en qua merk voor staat, de specifieke speelstijl en dat niet het aan- en verkoopbeleid, maar de eigen opleiding de levensader is. Onbegrijpelijk dat een cultuurclub als Ajax voor een technisch directeur maar over de grens blijft zoeken. Een sprong in het duister, terwijl er in Nederland voldoende goede alternatieven rondlopen om het technisch beleid van Overmars bij Ajax te continueren.'