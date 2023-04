Aké neemt het na massale kritiek op voor Van Dijk: "Kennelijk zien mensen dat niet"

Nathan Aké vindt het onterecht dat Virgil van Dijk een mikpunt van kritiek is geworden. Onder meer Marco van Basten, Ruud Gullit en Valentijn Driessen gaven de aanvoerder van het Nederlands elftal er de afgelopen dagen van langs.

Waar Van Dijk lange tijd weinig fout kon doen, ontkomt hij dit seizoen niet aan de kritische geluiden. Zo verweet Van Basten hem een gebrek aan leiderschap. Aké vertelt in De Telegraaf dat hij zich niet in de kritiek kan vinden. "Virgil is een leider voor Oranje en voor Liverpool en wat hij heeft bereikt, is niet niks. Hij is echt een heel grote persoonlijkheid", stelt de verdediger.

Ook Gertjan Verbeek liet zich kortgeleden kritisch uit over Van Dijk, die in zijn ogen veel meer moet brengen dan hij nu doet. "Kennelijk zien de mensen niet hoe belangrijk Virgil binnen en buiten het veld voor ons is. We kunnen ons geen betere aanvoerder wensen", pareert Aké de kritiek.

Komend weekend hervat Aké met Manchester City de Premier League tegen het Liverpool van Van Dijk. "Ik kom niet alleen fit, maar ook met twee doelpunten op zak terug", doelt Aké op zijn twee doelpunten tegen Gibraltar. "We staan met de club voor belangrijke weken en dan is het lekker om in een goede vorm terug te keren van het Nederlands elftal."