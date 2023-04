Alderweireld houdt Van Bommel en Antwerp met fraaie primeur in spoor Belgische koplopers

Mark van Bommel blijft in de Belgische Jupiler Pro League met Antwerp FC in het spoor van koploper KRC Genk en nummer twee Union Sint-Gillis. Het uitduel met laagvlieger Zulte-Waregem werd vrijdag met 0-2 gewonnen.

Calvin Stengs en Gyrano Kerk hadden een basisplaats bij Antwerp, net als oud-Ajacied Toby Alderweireld, die de aanvoerdersband droeg. Bij Zulte-Waregem speelde Ruud Vormer de hele wedstrijd. Alderweireld dacht na een kwartier de 0-1 binnen te koppen, maar omdat een ploeggenoot volgens de VAR hinderlijk buitenspel stond ging de voorsprong niet door.

Na rust was het alsnog Alderweireld die de zege veiligstelde voor de ploeg van Van Bommel. In de slotfase knikte hij raak uit een vrije trap van Stengs, waardoor Antwerp alsnog de 0-1 te pakken had. Vlak voor het verstrijken van de officiële speeltijd kreeg Antwerp een strafschop en nam Alderweireld zijn verantwoordelijkheid als captain: 0-2. Met zijn twee treffers beleefde Alderweireld op zijn 34ste een fraaie primeur in zijn loopbaan: nooit eerder scoorde hij twee keer in één wedstrijd.

Door de zege heeft Antwerp 63 punten uit 31 duels en bedraagt de achterstand op de koppositie in ieder geval voor even vijf punten. Genk komt zondag in actie tegen OH Leuven. Union, dat eveneens een duel tegoed heeft en op dit moment twee punten meer heeft dan Antwerp, speelt later op de zondagavond tegen Sint Truiden.