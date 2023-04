Alphonso Davies doet bekentenis op Twitch: "Ik ben een populaire loser"

Alphonso Davies staat bekend als de goedlachse linksback van Bayern München, maar schijn bedriegt. Buiten het veld heeft de 22-jarige Canadees het niet altijd even makkelijk.

Davies heeft tijdens een stream op Twitch onthuld dat hij zich vaak eenzaam voelt als hij niet op de club is. "Het leven als profvoetballer is cool, zonder twijfel. Je kunt chillen, genieten van het leven, maar na de training heb ik weinig te doen. Mijn familie is hier niet en mijn vriendin woont ergens anders, dus ik ben alleen", aldus de linkervleugelverdediger.

De familie van Davies woont in het Canadese Edmonton, ruim 7.000 kilometer vliegen van München. Jordyn Huitema, de vriendin van de Bayern-verdediger, speelt bij Jordyn Huitema in de Verenigde Staten. "Het is zorgwekkend dat ik zo weinig te doen, zeker omdat mijn vrienden gewoon moeten werken. Ik heb waarschijnlijk maar vijf vrienden. Ik ben een populaire loser."

Davies staat sinds begin 2019 onder contract bij Bayern München. De verdediger heeft inmiddels 147 officiële wedstrijden voor de Duitse topclub gespeeld. Daarin was hij goed voor acht doelpunten en 25 assists.