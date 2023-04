Dit schrijven de kranten over de 'strontvervelende' wedstrijd tegen Gibraltar

Het Nederlands elftal won maandagavond weliswaar zijn eerste EK-kwalificatiewedstrijd, maar de zuinige 3-0 zege op Gibraltar geeft weinig reden tot tevredenheid. De verwachte monsterscore bleef uit, concluderen de Nederlandse kranten.

'Teleurstellend Oranje kan kater niet wegspoelen bij parodie op interlandvoetbal tegen Gibraltar', kopt het Algemeen Dagblad. 'In een strontvervelende wedstrijd tegen Gibraltar slaagde Oranje er nooit echt in om het humeur een beetje op te poetsen, drie dagen na de afgang tegen Frankrijk. Meer dan een 3-0 zege zat er niet in tegen een extreem defensieve tegenstander.'

'Een koor van kinderstemmetjes probeert er nog wat van te maken, maandagavond in de Kuip. Maar bovenal is het waterkoud en oersaai in het Rotterdamse stadion, bij een interland die amper de status van een serieuze voetbalwedstrijd mag dragen', gaat het verder. 'Want met een verplichte, magere 3-0 zege op Gibraltar is de vrolijkheid rond Oranje nog niet echt teruggekeerd, hooguit ligt het Nederlands elftal in zijn EK-kwalificatiepoule weer enigszins op koers na de afgang in Saint-Denis.'

De Telegraaf rept over over een 'stroef Oranje' dat er niet in slaagde de vieze nasmaak van de 'pandoering' tegen Frankrijk weg te spoelen. 'Met het oog op de EK-kwalificatie is de bescheiden score van Nederland tegen Gibraltar geen ramp, want de UEFA hanteert als onderscheidend criterium bij een gelijk aantal punten het onderling resultaat en niet het doelsaldo, zodat monsterzeges tegen de kleintjes vrijwel zeker niet de doorslag gaan geven', relativeert de krant de relatief kleine zege.

Volgens de Volkskrant was het duel tussen Oranje en Gibraltar 'in zekere zin een grap'. 'Het gaat dan alleen om de hoogte van de uitslag. Grofweg: boven de 5-0 is aardig, minder is matig. Bij de vorige kwalificatie was het 6-0 en 7-0. Het was dus matig, die 3-0, ook omdat Gibraltar ruim 40 minuten met tien man speelde. En hoe hoog de winst ook was, die weegt sowieso niet op tegen de nederlaag met 4-0 tegen Frankrijk van afgelopen vrijdag. Een soort grap dus, zo'n wedstrijd, hoewel bij het maken van de broodnodige goals geen trucs zijn toegestaan als in de zeldzame sketch over voetbal van Koot en Bie, in de onmetelijke archieven opgedoken op de dag van de dood van Wim de Bie.'

Trouw schrijft dat de wedstrijd tegen Gibraltar alleen voor de debuterende Mats Wieffer bijzonder was. 'Een fantasieloos Nederlands elftal won het verplichte nummer in de EK-kwalificatie van voetbaldwerg Gibraltar met magere cijfers: 3-0. Voor debutant Mats Wieffer én zijn Twentse dorp Borne was het wel een speciale avond.'