Doetinchemmer die verdacht van witwassen van 800.000 euro van Fenerbahçe hoort strafeis

Het Openbaar Ministerie heeft een gevangenisstraf van achttien maanden geëist tegen een 47-jarige man uit Doetinchem voor het witwassen van ruim 800.000 euro van Fenerbahçe, zo meldt Omroep Gelderland. Het geld was bedoeld voor Empoli, maar kwam terecht op de bankrekening van het autobedrijf van de verdachte.

De opvallende zaak begon in januari 2019, toen Fenerbahçe voor een kleine vier miljoen euro Miha Zajc overnam van Empoli. De Italiaanse club stuurde een half jaar later een mail ter herinnering dat de laatste termijn moest worden betaald, waarna enkele uren later een tweede mail met daarin een correctie van de bankgegevens volgde. Die mail bleek vals. Daardoor kwam het bedrag van ongeveer 830.000 euro niet bij Empoli, maar op de rekening van het autobedrijf van de Doetinchemmer terecht.

De Doetinchemmer beweerde aanvankelijk dat hij het geld had gekregen omdat hij heftrucks aan de voorzitter van Fenerbahçe had geleverd. Later gaf hij toe dat het geld op zijn rekening was gezet door criminelen en hij ruim een ton mocht houden. De man wist naar eigen zeggen niet dat het geld afkomstig was van Fenerbahçe. De officier van justitie verwijt hem niet van betrokkenheid bij oplichting, maar wel dat hij ruim acht ton heeft witgewassen.

De officier van justitie heeft met de eis van achttien maanden cel rekening met de gevolgen van de zaak voor de man. Hij is onder meer zijn woning en bedrijf kwijt. De rechter doet op 7 april uitspraak.