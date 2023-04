Driessen weet het zeker: 'Slot vertrekt na dit seizoen bij Feyenoord'

Valentijn Driessen verwacht niet dat Arne Slot na het huidige seizoen nog langer trainer is van Feyenoord. De Telegraaf-journalist haalt aan dat de succesvolle trainer afgelopen winter 'zelfs al openstond' voor Leeds United. Nu Tottenham Hotspur Slot ook op het verlanglijstje heeft staan denkt Driessen niet dat Feyenoord hem nog langer kan behouden. "Ik zou het doen, het is een club met potentie", vindt Driessen. Johan Derksen ziet Slot wel slagen in Londen: "Dat zal een rust geven langs de lijn, die Italiaan liep daar zo te schreeuwen", haalt Derksen de ontslagen Antonio Conte aan.