Duitse media fileren Mannschaft: 'Compleet overlopen'

Duitsland verloor dinsdagavond in Keulen van een ontketend België. Ondanks het feit dat de uitslag met een 2-3 nederlaag nog enigszins dragelijk leek, halen de Duitse media vernietigend uit naar Die Mannschaft van bondscoach Hansi Flick.

'Hansi, het wordt niets zonder verdediging!', kopt BILD daags na de wedstrijd. De krant schrok vooral van de openingsfase, waarin de bezoekers door doelpunten van Yannick Carrasco en Romelu Lukaku al binnen tien minuten op een 0-2 voorsprong kwamen. 'Duitsland werd een helft lang zoekgespeeld door de Belgen', schrijft het dan ook.

'De eerste 35 minuten waren ongelooflijk slecht', meent BILD. 'Er was geen enkel signaal van wil, passie of duelkracht te zien. België had gemakkelijk met 4-0 voor kunnen staan', vindt de krant. Ook Kicker zoomt in op de verdediging, waar Matthias Ginter en Thilo Kehrer mochten starten bij afwezigheid van Antonio Rüdiger en Niklas Süle. 'Ginter en Kehrer werden compleet overlopen en zijn geen alternatieven voor de top dogs', conludeert het, 'En de backs Marius Wolf en David Raum kwamen in defensief opzicht ook tekort.'

Lothar Matthäus haalde als analist bij het Duitse RTL ook al stevig uit naar de ploeg. "Wat Duitsland heeft laten zien, is het slechtste dat ik in mijn lange loopbaan heb gezien", meende de 150-voudig international halverwege. Toch zag hij na afloop van de wedstrijd ook de positieve kanten. "Wat ze het laatste uur hebben laten zien is een compliment waard", aldus de wereldkampioen van 1990.