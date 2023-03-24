Extreem vroege wissel Taylor: "Hij geeft de term een heel nieuwe dimensie"

Kenneth Taylor is razendsnel geslachtofferd in de wedstrijd tussen Frankrijk en Nederland. De middenvelder, die verrassenderwijs een basisplek kreeg als vervanger van Frenkie de Jong, moest na 32 minuten plaatsmaken voor Wout Weghorst. Op dat moment stond Frankrijk met 3-0 voor. Op Twitter wordt verheugd gereageerd op de wissel en wordt gesproken van een 'disasterclass' van Taylor.

De 1-0 ontstond toen Taylor zich liet aftroeven op het middenveld door Antoine Griezmann, nadat de bal bij ploeggenoot Marten de Roon van de voet sprong. Taylor slaagde er niet in dat te herstellen. Het gebeurde een luttele twintig seconden nadat een korte inspeelpass van Taylor al had geleid tot een onderschepping van Adrien Rabiot. Ook in het restant van zijn optreden was de Ajacied niet overtuigend in de duels.

TAYLOR UIT HET VELD EN ZO SNEL MOGELIJK — tess 🇳🇱 (@darwzzy) March 24, 2023

Taylor had nooit mogen beginnen joh — jonna 🇨🇻 (@nftjonna) March 24, 2023

Kan iemand mij uitleggen waarom Taylor speelt? #FRANED — Bram (@bramcoenen) March 24, 2023

Maakt niet zoveel uit waar Taylor in de weg aan het lopen is…. Terechte wissel!! — Michiel-Subtiel (@michielvan_b) March 24, 2023

Überhaupt een raadsel waarom Taylor aan de aftrap stond. Het is nou niet alsof meneer al maanden in een gouden vorm verkeert. #FRANED — Ruben (@Kivilev_) March 24, 2023

Taylor, 33 minuten te laat gewisseld — DuBlanqeBogarde (@DuBlanqeBogarde) March 24, 2023

Taylor brengt de term disasterclass naar een totaal nieuwe dimensie #FRANED — Robin_001 (@Robin20017) March 24, 2023

Weghorst mag al na een half uur het veld op. Normaal pas tien minuten voor einde wedstrijd. Geeft wel aan wat een wanhoop deze #FRANED is. — Marilou den Outer (@MariloudenO) March 24, 2023

Fijn dat Weghorst komt, maar is het niet wijzer er een verdediger bij te zetten? #FRANED — Berthold Wennink (@BertholdWennink) March 24, 2023