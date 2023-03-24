Live voetbal

Extreem vroege wissel Taylor: "Hij geeft de term een heel nieuwe dimensie"

Dominic Mostert
24 maart 2023, 21:24   Bijgewerkt: 6 december 2023, 15:25

Kenneth Taylor is razendsnel geslachtofferd in de wedstrijd tussen Frankrijk en Nederland. De middenvelder, die verrassenderwijs een basisplek kreeg als vervanger van Frenkie de Jong, moest na 32 minuten plaatsmaken voor Wout Weghorst. Op dat moment stond Frankrijk met 3-0 voor. Op Twitter wordt verheugd gereageerd op de wissel en wordt gesproken van een 'disasterclass' van Taylor. 

De 1-0 ontstond toen Taylor zich liet aftroeven op het middenveld door Antoine Griezmann, nadat de bal bij ploeggenoot Marten de Roon van de voet sprong. Taylor slaagde er niet in dat te herstellen. Het gebeurde een luttele twintig seconden nadat een korte inspeelpass van Taylor al had geleid tot een onderschepping van Adrien Rabiot. Ook in het restant van zijn optreden was de Ajacied niet overtuigend in de duels. 

jerommeke1973
252 Reacties
1.125 Dagen lid
887 Likes
jerommeke1973
Hopelijk os Koeman wakker geschud en zet hij Taylor er niet meer in. Vraag me ook af wat Wijnaldum er in doet na net 2 wedstrijden te hebben gespeeld.

jerommeke1973
252 Reacties
1.125 Dagen lid
887 Likes
jerommeke1973
Idd

Deblauwe1
651 Reacties
1.125 Dagen lid
1.485 Likes
Deblauwe1
Hoezo geslachtofferd??? Die had helemaal niet bij de selectie moeten zitten. Is bij Ajax EEN van de minsten in het elftal

Kramer
Erkende gebruiker! Meer info
2.510 Reacties
1.125 Dagen lid
18.835 Likes
Kramer
Koeman kloot gewoon weer verder aan. Vriendjes erin en spelers die er niet klaar voor zijn worden kapot gemaakt. Wieffer mag blij zijn dat hij niet fit is, anders had hij die vroege wissel geweest.

Kramer
Erkende gebruiker! Meer info
2.510 Reacties
1.125 Dagen lid
18.835 Likes
Kramer
Simons wordt de hemel in geprezen maar die heb ik nooit iets gevonden.

