F-Side komt met statement voor Ajax: 'Wij willen Marc Overmars terug!'

De harde kern van Ajax heeft een duidelijk statement afgegeven: zij willen Marc Overmars terughalen naar Amsterdam. Nadat vrijdag naar buiten kwam dat Julian Ward het aanbod van Ajax heeft afgewezen en er niet zoals Edwin van der Sar beloofd heeft voor eind maart een opvolger komt voor de vorig jaar februari vertrokken directeur voetbalzaken, is voor de F-Side de maat vol.

De harde kern van de Amsterdammers laat via Twitter weten dat zij willen dat Overmars terugkeert. ‘Het heeft nu lang genoeg geduurd! Wij willen Marc Overmars terug!’, is de even korte als duidelijke boodschap die de wereld ingeslingerd wordt. Dat is een opmerkelijk verzoek, omdat Overmars vanwege grensoverschrijdend gedrag moest vertrekken uit de Johan Cruijff Arena.

Overmars verstuurde onder meer dickpics naar vrouwelijke collega’s en dat kwam via een publicatie in het NRC naar buiten. Overmars hield de eer aan zichzelf, maar zou anders ook weggestuurd zijn. Bovendien kreeg hij recentelijk een hartinfarct. Hoewel hij wel al terugkeerde in zijn functie bij Antwerp FC – waar hij ondanks zijn Ajax-verleden aan de bak kon –, wil de harde kern hem graag terughalen in zijn functie.

De clubleiding van Ajax denkt daar vooralsnog anders over, want zij hebben hun blik verlegd naar twee Duitsers. Sven Mislintat is momenteel als eerste keuze in beeld om Overmars, wiens taken de afgelopen maanden werd ingevuld door de vertrekkende Gerry Hamstra en Klaas-Jan Huntelaar, permanent op te volgen. Als dat niet lukt, schakelt Ajax door naar een nog onbekende Duitser. Als het aan de F-Side ligt, keert Overmars echter weer terug in zijn functie. Op Twitter was er veel te doen over die oproep vanuit de F-Side en werd er wisselend gereageerd op het statement.

Het heeft nu lang genoeg geduurd! Wij willen Marc Overmars terug! pic.twitter.com/EsBSbtMxeC — F-SIDE (@FSideNL) March 31, 2023

Een deel van Ajax Twitter al maandenlang;

- Van der Sar moet oprotten, idioot, maakt er een zooitje van

- Overmars moet terugkomen want we kennen de feiten niet dus hoe erg is het nou echt?

🤡🤡🤡 pic.twitter.com/hdjqnLx39r — Bob (@VzangBob) March 31, 2023

Overmars terug is ondenkbaar. Ajax is een NV, en afhankelijk van sponsors. No way dat dat samen gaat met het verhaal over grensoverschrijdend gedrag. #Overmars — 𝑨𝑱𝑨𝑪𝑰𝑬𝑫™ 🎭 (@byAjacied) March 31, 2023

En voor iedereen die Overmars terug wil:

a) hebben jullie dochters?

b) onderdeel van een goede directeur zijn is een organisatie zo neerleggen dat het niet uitmaakt als je onder een bus komt.

c) Magallan

d) ook geen nichtjes? — Jona (@jonagold__) March 31, 2023