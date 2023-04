Geblesseerden laten zich weer zien op trainingscomplex Feyenoord

Lutsharel Geertruida was weer te vinden op het trainingscomplex van Feyenoord. De verdediger viel vrijdag uit met een hamstringblessure in de wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Frankrijk. De eenvoudig international trainde binnen apart. Justin Bijlow was met keepershandschoenen aan ook weer te bewonderen op de training.

De ernst van de blessure is nog onduidelijk, maar Geertruida was wel weer te zien op 1908 met een aantal dansbewegingen en in goede humeur. Samen met de nog herstellende Quinten Timber trainde de verdediger binnen op het trainingscomplex

Op het veld was Feyenoord aan het trainen met een kleine groep, want de internationals zijn nog niet beschikbaar. Bij die training was wel goed nieuws te melden, want volgens Rijnmond trainde Bijlow weer mee met de groep en droeg ook keepershandschoenen. De international van het Nederlands elftal had een breuk in zijn pols opgelopen tijdens een training.

Uit Oostenrijk is wat minder nieuws te melden, want daar is Gernot Trauner geblesseerd geraakt. De Oostenrijker is vroegtijdig weer vertrokken naar Rotterdam en de ernst van de blessure is nog onbekend. Feyenoord heeft een ongelukkige interlandweek meegemaakt, want er raakte met Trauner en Geertruida twee vaste basisspelers geblesseerd.