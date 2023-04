Jan Vertonghen filosofeert hardop over terugkeer bij Ajax

Jan Vertonghen (35) bevindt zich bij Anderlecht in de herfst van zijn carrière. Logischerwijs denkt de Belg dan ook al na wat hij ná zijn voetballoopbaan wil gaan doen. Daarbij sluit hij niet terug te keren bij Ajax, de club waar hij zijn loopbaan begon.

In een interview met de Belgische krant Het Nieuwsblad geeft Vertonghen aan dat hij nog niet aan stoppen denkt, maar sluit hij wel uit dat hij nog voor een andere club dan Anderlecht zal spelen. "Ik kan wel zeggen dat Anderlecht mijn laatste club zal zijn als voetballer", vertelt de verdediger. "Maar ik heb er nog een contract tot 2024, hé. Voorlopig denk ik nog niet aan bijtekenen. Laat ons eerst eens zien hoe goed ik me volgend seizoen voel", kijkt hij alvast vooruit.

Artikel gaat verder onder video

Vertonghen is er nog niet over uit wat hij precies wil gaan doen zodra hij zijn kicksen aan de wilgen hangt, maar een loopbaan als trainer ligt gezien zijn woorden niet voor de hand. " Wat ik ga doen als ik stop, weet ik trouwens nog niet. Ajax lijkt me wel een goeie club om bij te leren qua marketing, sociale media… We zien wel."

In 2006 debuteerde Vertonghen bij Ajax in het profvoetbal. Nadat de club hem een half seizoen verhuurd had aan RKC Waalwijk groeide hij in Amsterdam uit tot vaste kracht achterin en veroverde hij in 2011 en 2012 de landstitel. Met een Gouden Schoen als Voetballer van het Jaar op zak trok hij na het behalen van de tweede titel naar Tottenham Hotspur. Na acht seizoenen in Noord-Londen en twee seizoenen bij Benfica keerde Vertonghen afgelopen zomer terug in België. Met Anderlecht treft hij AZ in de kwartfinale van de Conference League.