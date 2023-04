Kansen Salah-Edinne bij Ajax in twijfel getrokken: "Als je ambities hebt..."

Annas Salah-Eddine wil volgend seizoen voor zijn kansen gaan bij Ajax, maar de multifunctionele speler maakt volgens FC Twente-watcher Leon ten Voorde weinig kansen om als linksback een basisplaats te veroveren in de Johan Cruijff ArenA. De journalist vraagt zich hardop af of de middenvelder van de Tukkers het niveau is wat Ajax moet nastreven.

"Ajacieden op social media die helemaal in zak en as zitten vanwege het gemiste kampioenschap zien nu opeens in Salah-Eddine dé oplossing voor de linksbackpositie bij Ajax om het probleem met Owen Wijndal op te lossen", begint Ten Voorde in de podcast De Ballen Verstand van Tubantia. "Met alle respect, als je ambities hebt is dat niet de toekomstige linksback van Ajax. Als linksback is hij ook niet zo goed hoor, met name in verdedigend opzicht. Als middenvelder heeft hij absoluut potentie", aldus Ten Voorde.

Salah-Eddine keert na dit seizoen in principe terug bij Ajax, maar hoeft zich volgens de clubwatcher van FC Twente dus niet te richten op de linksbackpositie in Amsterdam. Ten Voorde zou er sowieso van opkijken als de nummer twee van de Eredivisie volgend seizoen met Salah-Edinne aan de slag wil: "Als Ajax heel opportunistisch is halen ze hem terug." Ten Voorde lijkt het logischer te vinden als de 21-jarige speler langer bij de Tukkers blijft, waar FC Twente ook voor open zou staan.

"Dat kost veel geld, zo'n jongen heb je niet voor onder een miljoen euro. Dan kom je wel aan een bedrag van anderhalf à twee miljoen euro", zegt Ten Voorde, die van mening is dat het om veel geld gaat voor een speler die in Enschede niet op een vaste basisplek kan rekenen. De laatste weken komt Salah-Eddine uit als middenvelder, aangezien Gijs Smal als linksback de voorkeur krijgt boven hem.