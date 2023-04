'Keiharde' constatering voor Koeman: 'Geen speler op wie je nu kunt bouwen'

Maarten Wijffels van het Algemeen Dagblad vraagt zich af in hoeverre Ronald Koeman tijdens zijn tweede periode als bondscoach van het Nederlands elftal nog kan bouwen op Memphis Depay. De aanvaller was gedurende Koemans eerste periode een belangrijke speler voor Oranje, maar door blessures haalt hij al een lange tijd niet het gewenste niveau.

Koeman kreeg in zijn eerste week van zijn nieuwe periode bij Oranje meteen een paar flinke tikken te verwerken. De bondscoach hoopte zich in alle rust te kunnen voorbereiden op de interlands tegen Frankrijk en Gibraltar, maar na de afmeldingen van Frenkie de Jong en Steven Bergwijn moesten ook Bart Verbruggen, Matthijs de Ligt, Sven Botman, Joey Veerman en Cody Gakpo een streep zetten door het treffen met Frankrijk.

De opvolger van Louis van Gaal kwam er op pijnlijke wijze achter dat zijn eerste (succesvolle) periode bij het Nederlands elftal definitief verleden tijd is. 'In het eerste Kabinet Koeman was het hoogtepunt de finale van de Nations League in juni 2019 tegen Portugal. Sindsdien is er bijna vier jaar verstreken. En dat blijkt in het (voetbal)leven toch een forse tijd', schrijft Wijffels in een analyse. 'Sprekend voorbeeld is Memphis Depay. In zijn eerste periode zette Koeman hem op het paard als zijn nieuwe spits en aanvalsleider. (…) Maar Koeman is er afgelopen week keihard achtergekomen dat Memphis nu geen speler is op wie je kunt bouwen.'

'Alleen al fysiek niet. Maandag tegen Gibraltar liep hij zijn zoveelste blessure op', vervolgt Wijffels. Na zijn matige optreden tegen Frankrijk opende Memphis tijdens het thuisduel met voetbaldwerg Gibraltar nog wel de score, maar moest hij vroeg in de tweede helft noodgedwongen de strijd staken. Koeman stelde na afloop dat Memphis 'simpelweg niet belastbaar genoeg is op topniveau'. Volgens Wijffels hebben Oranje en Koeman een probleem als de nieuwe blessure van Memphis serieus blijkt te zijn. 'Want dan zal Depay dat in juni ook niet zijn. Oranje speelt dan de finaleronde van de Nations League in eigen land.'

De spoeling voorin is dun. Luuk de Jong en Vincent Janssen hebben bedankt voor het Nederlands elftal, Arnaut Danjuma is blessuregevoelig en houdt bij Tottenham Hotspur de bank warm. 'Eerste vervanger is nu Wout Weghorst. Niet alleen een heel ander type spits, ook al een speler van 30. Achter Weghorst zit Brian Brobbey. 21 jaar en een stuk jonger, maar slechts reserve bij Ajax. In het tussensegment, zeg tussen 23 en 28 jaar, heeft het Nederlandse voetbal zelfs niet één nummer 9 in de internationale subtop.'