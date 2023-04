KNVB stuurt AZ antwoord op woedende brief: 'Onjuist'

AZ heeft eerder deze week schriftelijk antwoord ontvangen van de KNVB op de woedende brief die de club naar Zeist stuurde. Dat heeft de voetbalbond vrijdag laten weten.

Op donderdag 23 maart kwam het nieuws naar buiten dat AZ twee weken daarvoor met een brief van zes kantjes een 'frontale aanval' opende op de voetbalbond. Zo beschuldigde de club de KNVB ervan slechts de belangen van de traditionele top-drie in de Eredivisie te dienen, in plaats van die van de hele competitie. Onder meer de rol van Jan Albers, voorzitter van de Raad van Commissarissen van de KNVB, stuit de Alkmaarders tegen de borst. Ook is de club verbolgen over de afwikkeling van het wegens het coronavirus afgebroken seizoen 2020-2021. AZ stond daarin slechts op doelsaldo tweede maar zag de landstitel toegewezen worden aan koploper Ajax. Bovendien werden de Alkmaarders nooit gecompenseerd voor de misgelopen inkomsten uit een eventuele deelname aan de Champions League, iets dat de KNVB wel toegezegd had.

Tegenover De Telegraaf heeft de voetbalbond vrijdag via een woordvoerder laten weten dat AZ inmiddels een schriftelijke reactie op het schrijven heeft ontvangen. Over de inhoud wil de bond niets kwijt. "In principe reageren we niet inhoudelijk via de media op briefwisselingen met onze leden, dus dat doen we nu ook niet. De brief van AZ hebben we ontvangen en besproken", zo schrijft de krant. Wel laat de woordvoerder zich tegenover de krant ontvallen dat in het schrijven van AZ zaken staan die 'onjuist' zouden zijn.

AZ had onder meer gevraagd om een 'onafhankelijk feitenonderzoek' naar de gang van zaken bij de KNVB. "Zoals eerder gemeld, vinden we dat ook de andere leden van de sectie betaald voetbal van de KNVB zich over de brief van AZ moeten kunnen uitspreken. Daarom hebben we deze geagendeerd voor de eerstvolgende Algemene Vergadering Betaald Voetbal op 27 juni", wordt de woordvoerder van de bond geciteerd.