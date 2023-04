'Koeman haalt opgelucht adem: Frenkie krijgt uitstekend blessurenieuws bij FC Barcelona'

Frenkie de Jong (25) ligt op schema om op tijd fit te zijn voor de Copa del Rey-kraker tegen Real Madrid. De middenvelder ontbrak in de afgelopen periode bij het Nederlands elftal vanwege een hamstringblessure, die hij in de slotsecondes opliep tegen ook Real Madrid in de met 2-1 gewonnen El Clásico voor de Spaanse competitie. Mogelijkerwijs kan hij over een kleine week alweer op het veld staan.



Dario AS komt met een positieve medische update over De Jong, wiens blessure relatief zou meevallen. Het herstel van de oud-Ajacied verloopt bovendien 'uiterst voorspoedig'. Dat betekent overigens niet dat hij al zeker in actie komt tegen De Koninklijke: het dagblad meldt alleen dat de kansen op speeltijd flink verhoogd zijn. De kans is momenteel zo’n 25%, terwijl dat een paar dagen geleden nog slechts tien procent was.



Mocht Frenkie wel inzetbaar zijn om de 0-1 voorsprong te verdedigen in de return in Camp Nou, dan is dat een flinke opsteker voor coach Xavi. De oefenmeester kan in Madrid namelijk zeker niet beschikken over Andreas Christensen, Pedri en Ousmane Dembélé. Het drietal is nog niet fit genoeg om minuten te maken in de return van de halve finale van de Spaanse beker.

Het trio is dit weekend voor het duel met Elche eveneens niet inzetbaar: hetzelfde geldt voor De Jong én Ronald Araújo. Voor de centrale verdediger is hetzelfde pad van herstel uitgestippeld: ook voor hem koerst FC Barcelona op een rentree op z’n vroegst tegen Real Madrid op woensdag 5 april.

Die wedstrijd kan een belangrijke stap zijn naar de nationale dubbel: met een voorsprong van twaalf punten is de La Liga-winst vrijwel zeker binnen, maar na de uitschakeling in de Europa League tegen Manchester United is de Copa del Rey de enige andere te winnen prijs dit seizoen na de Spaanse Supercup. Ook dat ging ten koste van Real Madrid, dat alleen de eerste van vier gespeelde El Clásico's wist te winnen dit seizoen. Saillant detail: voor Xavi wordt het pas zijn eerste (!) duel met Real Madrid in het eigen Camp Nou.