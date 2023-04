L'Équipe onthult relatief laag salaris van 'grootverdiener' Van den Boomen

Branco van den Boomen is volgens L'Équipe de absolute grootverdiener van Toulouse. De 27-jarige middenvelder strijkt naar schatting maandelijks 70.000 euro op, wat neerkomt op een jaarsalaris van 840.000 euro. Dat is niet genoeg om Van den Boomen langer aan boord te houden.

Het is de verwachting dat Van den Boomen bezig is aan zijn laatste seizoen in dienst van Toulouse. De Nederlandse middenvelder beschikt over een aflopend contract en is vooralsnog niet van plan dat te verlengen. De promovendus zal hem volgens L'Équipe een maandsalaris van meer dan 100.000 euro moeten bieden om de samenwerking te verlengen. Dat is Toulouse niet van plan.

Van den Boomen werd vorig seizoen verkozen tot beste speler van de Ligue 2 en maakt dit seizoen ook op het hoogste Franse niveau veel indruk. Eén van de bestbetaalde spelers van de Franse competitie is hij echter bij lange na niet. Kylian Mbappé (6.000.000 euro per maand), Neymar (3.675.000 euro per maand) en Lionel Messi (3.375.000 euro per maand) bezetten het podium.

Aleksandr Golovin, Kevin Volland, Houssem Aouar, Anthony Lopes, Thiago Mendes, Nicolas Pépé en Gaëtan Laborde delen met een maandsalaris van 300.000 euro de dertigste plek op de salarisranglijst en verdienen dus een veelvoud van wat Van den Boomen bij Toulouse verdient. Stijn Spierings staat met een maandloon van 28.000 euro in de top-tien van Toulouse, waar Thijs Dallinga niet in staat.