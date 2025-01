Manchester City sloopt RB Leipzig tijdens ongekende Haaland-show

Manchester City heeft dinsdagavond de kwartfinales van de Champions League bereikt. In het Etihad Stadium was een ontketende veel te sterk voor het povere RB Leipzig. De doelpuntenmachine scoorde liefst vijf keer voor de ploeg van manager Pep Guardiola: 7-0. Dat was ruim voldoende na de 1-1 in Duitsland.

De wedstrijd begon met twee discutabele momenten van scheidsrechter Slavko Vincic. Hij gaf City halverwege de eerste helft een strafschop na een ongelukkige handsbal van Benjamin Henrichs. Die kon daar bijzonder weinig aan doen, maar de arbiter bleek onverbiddelijk na het bekijken van de beelden. Aan de overkant besloot hij niet te fluiten voor een lompe actie van City-doelman Ederson Moraes. De strafschop voor City bleek wel de opmaat voor een historische avond in Manchester.

Haaland schoof het buitenkansje namelijk uitstekend achter ex-Heraclied Janis Blaswich. De ervaren sluitpost zag in de eerste helft hoe de doelpuntenmachine uit Noorwegen hem nog twee keer wist te passeren. Blaswich was kansloos op een knal van Kevin De Bruyne die hij tot zijn geluk via de lat terug het veld in zag hobbelen. Daar stond Haaland echter om de 2-0 binnen te knikken. In de slotfase maakte de spits zijn hattrick compleet door van dichtbij weer een rebound af te ronden.

In de tweede helft werd het allemaal nog veel erger voor Leipzig. Al na vier minuten lag de volgende al achter de arme Blaswich. De goalie had dit keer geen antwoord op een schuiver van Ilkay Gündogan. Vervolgens was het weer de beurt aan Haaland om twee keer toe te slaan. Haaland was er binnen het uur twee keer als de kippen bij om andermaal de rebounds binnen te werken na een afgeslagen hoekschop. Hij bepaalde zijn totaal van de avond daarmee op vijf, voordat hij door Guardiola werd vervangen. Het slotakkoord was nog voor De Bruyne: 7-0.

Haaland zal stiekem wel hebben gebaald van zijn wissel, aangezien een record in de Champions League binnen handbereik was. Lionel Messi scoorde in het verleden namelijk ook al eens vijf keer in een wedstrijd en er was voor Haaland nog tijd genoeg om er een extra bij te prikken. Toch heeft hij wel een ander record te pakken. Haaland stond voor de vijfentwintigste keer aan de aftrap in een wedstrijd in het miljoenenbal en maakte zijn 30e treffer. Daarmee schoot hij Ruud van Nistelrooij uit de boeken.