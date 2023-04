Marco van Basten opnieuw snoeihard in kritiek op Virgil van Dijk

Marco van Basten zich opnieuw zeer kritisch uitgelaten over Oranje-aanvoerder Virgil van Dijk. De oud-spits en -bondscoach verwijt de verdediger van Liverpool een gebrek aan leiderschap. Van Dijk erkent dat hij niet aan zijn sterkste periode in zijn loopbaan bezig is, maar

De 3-0 die Frankrijk vrijdag tegen Oranje maakte was wat Van Basten betreft exemplarisch voor het probleem met Van Dijk. Lutsharel Geertruida zou niet goed gecoacht zijn door Van Dijk. "Hij geeft geen duidelijkheid. Een goede aanvoerder denkt hardop, maakt duidelijk wat er aan de hand is. Hij blijft er tussenin hangen. Hij creëert chaos", aldus Van Basten maandagavond in het Ziggo-programma Rondo. "Hij maakt geluid, maar hij zegt niets."

Ruud Gullit, eveneens aangeschoven in het programma, deelt de zienswijze van zijn voormalig ploeggenoot. "Hij is gekozen voor het Wereldelftal van het jaar. Hij vindt zichzelf beter dan de rest. Wij zien dingen… Dan denk ik: jij bent aanvoerder, jij moet dit oplossen. Maar hij is maar een beetje commentaar aan het geven op wat voor hem gebeurt", vindt Gullit.

"We zijn geen robots"

Na het duel met Gibraltar heeft Van Dijk gereageerd op de kritiek aan zijn adres. "Ik denk dat het duidelijk is dat wij slecht hebben gespeeld", stelt hij onomwonden. "Volkomen terecht dat er kritiek komt, maar ik heb niets aan kritiek van buitenaf", sprak de aanvoerder tegenover de camera's van Ziggo Sport. "Iedereen mag zijn mening hebben tegenwoordig." Van Dijk denkt dat het 'heel menselijk' is dat spelers als hijzelf na een aantal goede jaren ook door mindere periodes heengaan. "Dat hoort ook bij voetballer-zijn. We zijn geen robots, maar helaas vergeten mensen dat ook weleens."