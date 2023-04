'Newcastle United meldt zich in strijd om begeerde Ajacied'

Het steenrijke Newcastle United zou komende zomer een poging willen gaan wagen om Edson Álvarez los te weken bij Ajax. De 25-jarige Mexicaan is aan zijn vierde seizoen in Amsterdam bezig en wordt al langer in verband gebracht met een overgang naar de Premier League.

Afgelopen zomer werd Chelsea nog zeer concreet voor Álvarez. Hijzelf had wel oren naar een overgang naar Londen, zo bevestigde hij in oktober. "k heb natuurlijk gevochten tot zover ik kon. Ik wilde dat ook weer niet teveel doen. Want ik ken de verantwoordelijkheid die ik binnen de club heb. Maar ja, uiteindelijk ben je je ervan bewust dat alles verandert. Een betere competitie, een beter leven voor jezelf en voor je familie. Want daar gaat het uiteindelijk om", sprak Álvarez tegenover ESPN.

Sindsdien werd Álvarez ook in verband gebracht met Manchester United, waar een hereniging met zijn voormalig Ajax-trainer Erik ten Hag zou lonken. Volgens de Turkse journalist Ekrem Konur gaat ook het rijke Newcastle United, momenteel de nummer vijf in de Premier League, zich komende zomer mengen in de strijd om de handtekening van Álvarez.

Ajax hoeft Álvarez na het lopende seizoen in principe niet van de hand te doen, aangezien de Mexicaan nog tot medio 2025 vastligt in Amsterdam. Mocht de club toch zaken willen doen met de Engelsen, dan lonkt een flinke transfersom. Volgens FootballTransfers ligt zijn marktwaarde op een maximum van ruim 38 miljoen euro. Ajax betaalde in 2019 nog 15 miljoen aan het Mexicaanse América om Álvarez over te nemen.