Oranje aast op doelpuntenspektakel: wie gaat het net vinden tegen Gibraltar?

Het Nederlands elftal moet maandag de pijnlijke 4-0 nederlaag bij Frankrijk zien weg te poetsen. Dat lijkt wel goed te gaan komen tegen het nietige Gibraltar, alleen de grote van de uitslag is nog de vraag. In De Kuip hoopt Ronald Koeman op een doelpuntenspektakel. Samen met Jack's kijkt FCUpdate.nl vooruit naar de tweede wedstrijd van Oranje sinds de terugkeer van Koeman.

Topschutters

De kans dat Nederland ruim van Gibraltar gaat winnen, is natuurlijk levensgroot. Toch is de grote vraag wie het net gaat vinden tegen de huidige nummer 200 van de FIFA-wereldranglijst. De meeste ogen zullen gericht zijn op de aanvallers. Doelpunten van Memphis (1.18 keer je inzet), Wout Weghorst ([a,https://jacks.nl/promoties/fcupdate_oddsboost,_blank,1.19 keer je inzet]), Cody Gakpo ([a,https://jacks.nl/promoties/fcupdate_oddsboost,_blank,1.25 keer je inzet]) of Xavi Simons ([a,https://jacks.nl/promoties/fcupdate_oddsboost,_blank,1.30 keer je inzet]) leveren al wat op. Het is ook handig om te eerste doelpuntenmaker goed te voorspelen. Mocht Memphis als eerste het net vinden, levert dat al [a,https://jacks.nl/promoties/fcupdate_oddsboost,_blank,3.60 keer je inzet] op.

Standaardsituaties

Koeman zal zijn ploeg veel op de helft van Gibraltar willen zien in De Kuip. Het ligt dan ook voor de hand dat Oranje veel hoekschoppen gaat krijgen in Rotterdam. Op zo'n moment kan de luchtmacht als vanzelfsprekend mee naar voren worden gestuurd. Het is de vraag wie er achterin gaan spelen, maar doelpunten van de verdedigers kunnen zeker wat opleveren. Virgil van Dijk (2.70 keer je inzet), Matthijs de Ligt ([a,https://jacks.nl/promoties/fcupdate_oddsboost,_blank,4.20 keer je inzet]) en Nathan Aké ([a,https://jacks.nl/promoties/fcupdate_oddsboost,_blank,4.70 keer je inzet]) zullen hopen op een persoonlijk succesje tegen de bezoekers uit Gibraltar.

Stuntje van Gibraltar?

Er zullen weinig mensen zijn die inzetten op een overwinning van de bezoekers, al kan dat wel 51.00 keer je inzet opleveren. De gasten zullen in eerste instantie proberen de schade te beperken en azen stiekem op een doelpuntje in Rotterdam-Zuid. Misschien wordt die treffer wel gemaakt door de in Nederland geboren Niels Hartman. Hij kan debuteren voor Gibraltar, het land waar hij al sinds jonge leeftijd woont. Een treffer van een speler van Gibraltar levert [a,https://jacks.nl/promoties/fcupdate_oddsboost,_blank,4.90 keer je inzet] op. Scoren de gasten als eerste? Dan is dat goed voor [a,https://jacks.nl/promoties/fcupdate_oddsboost,_blank,11.50 keer je inzet].

Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+