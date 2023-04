Oranje-basisdebutant onderwerp van discussie: 'Dat zegt niks, Mike'

Kenneth Taylor kwam dit seizoen weliswaar al 35 keer in actie voor Ajax, maar de jonge middenvelder is er nog niet in geslaagd een onbetwiste indruk achter te laten. Taylor werd desondanks opgeroepen voor het Nederlands elftal en had in de kwalificatiewedstrijd tegen Frankrijk zelfs een basisplaats. Ronald Koeman haalde hem echter al heel snel naar de kant. Mike Verweij neemt het in de podcast Kick-off van De Telegraaf op voor Taylor.

Koeman zag in aanloop naar de kraker tegen Frankrijk de ene na de andere speler uitvallen. Eerst moesten Frenkie de Jong en Steven Bergwijn verstek laten gaan en een paar dagen later konden Bart Verbruggen, Matthijs de Ligt, Sven Botman, Joey Veerman en Cody Gakpo ook een streep zetten door het treffen met Frankrijk. Koeman stond voor een flinke puzzel. De bondscoach baarde opzien door Taylor te laten starten. Zonder succes. De middenvelder zakte door de ondergrens en werd nog in de eerste helft gewisseld.

"Even ter verdediging van Taylor. Hij had natuurlijk schuld aan die eerste goal. Het is heel vervelend als je uit bij Frankrijk binnen twee minuten op achterstand komt, dat was gewoon heel slecht. Hij werd gewisseld, maar Koeman zei daarna wel dat hij nog veel meer spelers had kunnen wisselen", neemt Verweij het op voor de middenvelder van Ajax. "Eén van de zessen moest eraf. Marten de Roon had wat mij betreft ook gekund, want hij speelde ook dramatisch. Taylor is 20, uit bij Frankrijk, in een selectie waar er gewoon twaalf spelers worden gemist. Je wordt voor de leeuwen gegooid. Ik denk dat hij achter deze wedstrijd liever had overgeslagen."

Taylor was na de afstraffing van het Nederlands elftal door Frankrijk een van de spelers die het flink moesten ontgelden. "Het was heel slecht, maar hij is zonder meer wel een heel groot talent. Bij Ajax zit hij ook niet in zijn beste fase, daarom was het voor hem extra vervelend dat hij bij Frankrijk moest spelen. Het heeft best wel lang geduurd bij Ajax voordat hij zijn contract verlengde. Toen stonden de topclubs - van Juventus tot Manchester City - echt in de rij om hem, weliswaar heel goedkoop, over te nemen", vertelt Verweij.

Valentijn Driessen is daarentegen een stuk harder in zijn oordeel. "Dat zegt niks, Mike. Op dit moment komt hij gewoon flink tekort voor het Nederlands elftal. Dat hebben we nu weer gezien. Tijdens de trainingen op het WK viel hij ook niet echt op. Andere spelers, zoals Xavi Simons, Steven Berghuis en Noa Lang, vielen wel op, maar Taylor niet. Het is gewoon een beetje een grijze muis in alles."