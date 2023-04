PSV vol vraagtekens op weg naar hervatting Eredivisie

PSV maakt zich op voor de hervatting van de Eredivisie. Komende zaterdag wacht daarin een uitduel met NEC. Trainer Ruud van Nistelrooij staat mogelijk voor een aardige puzzel, aangezien dinsdag op het trainingsveld een aantal potentiële basisspelers ontbrak.

Voor doelman Walter Bénitez komt het duel in Nijmegen sowieso nog te vroeg. Hij zal dan ook opnieuw vervangen worden door Joël Drommel, dit zijn seizoen de tweede keus in Eindhoven. Achter de naam van verdediger Armando Obispo staat eveneens een vraagteken, hij trainde dinsdag nog niet mee. Ook Thorgan Hazard was niet aanwezig, hij zit ziek thuis.

Joey Veerman moest de oefensessie van dinsdag ook laten schieten. De middenvelder verliet de selectie van het Nederlands elftal met een blessure, maar wordt volgens Voetbal International-journalist wél weer speelklaar verwacht in Nijmegen. Dat geldt mogelijk ook voor Jarrad Branthwaite en Anwar El Ghazi, die dinsdag niet met de groep meetrainden maar wel een individueel programma afwerkten.

PSV begint zaterdag als nummer drie van de Eredivisie aan de laatste acht duels van de competitie. De laatste wedstrijd voor de interlandbreak liep uit in een teleurstelling, toen Vitesse in Arnhem twee punten afsnoepte van de Eindhovenaren. Om bij te blijven in de strijd om in ieder geval plaats twee is een overwinning op NEC dan ook noodzakelijk. PSV staat nu twee punten achter Ajax, dat momenteel tweede is, en acht punten achter koploper Feyenoord. Nummer vier AZ staat in punten gelijk met PSV en vormt dan ook nog altijd een directe bedreiging.