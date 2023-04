Rojo ondanks torenhoge boete vol lof over 'strenge doch eerlijke' Van Gaal

Marcos Rojo had in de zomer van 2015 een ellendige zomer, want eerst verloor de Argentijn de Copa America-finale en daarna gaf Louis van Gaal hem nog eens een flinke boete. Dat moment zal de oud-speler van Manchester United niet snel vergeten.

Manchester United was op trainingskamp in de Verenigde Staten en Rojo kwam terug van de Copa America. Alleen was het voor de verdediger niet mogelijk om naar Amerika te reizen. “Het nationale elftal had mijn papieren nodig zodat ik naar de Copa America van 2015 kon gaan”, vertelde Rojo aan FourFourTwo. “We bereikten de finale, ik kwam thuis en United zei dat ik me moest melden bij de ploeg in de Verenigde Staten voor het voorseizoen. Het duurde te lang met mijn paspoort en mijn visum, ik kon niet gaan. Het was een verschrikkelijke boete: 300.000 pond! Van Gaal was zo boos!”

Rojo denkt nog eens terug aan dat moment. “Ik lach nu, maar toen deed het pijn. Het is eng als je hem niet kent. Hij lijkt serieus, maar als je bij hem bent, is hij een zorgzame kerel. Streng, maar eerlijk als je respectvol bent en doet wat hij eist. Ik ben hem heel dankbaar.”

Daarna hebben de twee nog een seizoen samen kunnen werken, met als beloning de FA Cup. Al bleek deze beker weinig waard voor Van Gaal, want even later was de oefenmeester ontslagen bij Manchester United. Rojo bleef daarna nog vijf jaar bij The Red Devils, maar had enorm veel blessureproblemen.