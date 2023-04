Ronaldo en Georgina duiken op in Madrid; aandacht gaat uit naar auto van 8 miljoen

Cristiano Ronaldo is dinsdag opgedoken in Madrid. De aanvaller van Al-Nassr, die zondag nog in Luxemburg was voor een wedstrijd met de nationale ploeg van Portugal (0-6 zege), verscheen met zijn partner Georgina Rodriguez in een Bugatti Centodieci van circa acht miljoen euro.

Ronaldo werd bij een Japans restaurant gespot met zijn partner. Aanwezigen filmden hoe hij vervolgens zijn auto in stapte. Mogelijk genoot Ronaldo van enkele vrije dagen, voordat hij terugkeert naar Saoedi-Arabië. Komende dinsdag wacht een wedstrijd tegen Al-Adalah.