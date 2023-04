Sem Steijn noemt teamgenoot bij Twente 'die bijna elke trainingspartij wint'

Sem Steijn heeft zich in de nieuwste aflevering van Bij Andy in de Auto lovend uitgelaten over Lars Unnerstall. De 21-jarige middenvelder van FC Twente verwacht dat zijn elf jaar oudere teamgenoot nog wel een stapje gaat maken.

Steijn speelt bij Twente voor de tweede keer samen met Unnerstall. De middenvelder en keeper waren eerder bij VVV-Venlo elkaars teamgenoten. "Is het een aardige gozer?", wil Van der Meijde van Steijn weten. "Fantastisch", reageert de middenvelder, die vrijwel meteen over de keeperskwaliteiten van de Duitser begint. "Hij is niet normaal op het veld."

Unnerstall maakte in de zomer van 2021 de overstap van PSV naar Twente, waar hij nu al ruim anderhalf jaar een stabiele factor onder de lat is. "Hij is eigenlijk veel te goed", stelt Steijn, die zelf afgelopen zomer neerstreek in Enschede.

"Hoe kan dat, want bij andere clubs maakte hij weleens een foutje", zegt Van der Meijde weten. Steijn: "Ik weet niet wat er bij PSV is gebeurd, maar ik speelde eerder bij VVV met hem. Als je bij Lars partij in de zat, dan won je bijna altijd. Dat is trouwens nog steeds zo. Het is echt niet normaal. Ik denk dat hij nog wel een keertje een stap gaat maken."

Unnerstall is 32 jaar en viert in de zomer zijn 33ste verjaardag, waardoor de tijd begint te dringen als hij daadwerkelijk nog een stap wil maken. "Een keeper kan doorgaan tot zijn veertigste", meent Van der Meijde. "Kijk maar naar Buffon", vult Steijn hem aan.