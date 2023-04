Speler stuntploeg Spakenburg wekt interesse van meerdere profclubs

Stuntploeg SV Spakenburg doet het erg goed in de KNVB Beker en dat wekt ook interesse van profclubs. Vince Gino Dekker speelde al eens bij Ajax in de jeugd, maar krijgt genoeg belletjes van betaald voetbalclubs. Op dit moment denkt de in Ermelo woonachtige speler er nog niet aan.

Na de sensationele winst op FC Utrecht kwam Dekker opnieuw in de schijnwerpers. Buiten Ajax speelde de buitenspeler ook nog voor AZ en Go Ahead Eagles. "In principe ben ik nog 2,5 jaar speler van Spakenburg", geeft Dekker aan in de podcast van ESPN. "Nu word ik wel veel gebeld door clubs. Niet door de Vogels", lacht hij. Afgelopen zomer stapte de vleugelaanvaller over naar aartsrivaal IJsselmeervogels en dat leverde Dekker een hoop gedoe op, dus besloot hij om toch te blijven bij Spakenburg. "Even kijken deze zomer. Hoe of wat. Ik heb het super naar mijn zin bij Spakenburg. Alleen als er echt een mooie club komt dan kan je daar geen nee tegen zeggen. Dus dat wordt even kijken."

Er zijn zelfs clubs op het hoogste niveau geïnteresseerd in de oud-Ajacied. "Onderkant Eredivisie. Bovenkant Keuken Kampioen Divisie", geeft Dekker aan. Al heeft de aanvaller wel een goed leven nu en met een goede baan ernaast. "Ik zit goed bij Spakenburg. Ik heb een mooi leven erbuiten. Ik heb twee kinderen waar ik nu superveel aandacht aan kan geven. Dus het moet kloppen. Voor mij is het meer ook de club zelf."

Clubs die geïnteresseerd zijn moeten wel een leuke sfeer hebben. Het moet een club van naam zijn en een club waar dingen mogelijk zijn. Financieel is het misschien niet eens aantrekkelijk om terug te keren in het profvoetbal, dus dan het moet echt een leuke uitdaging zijn. "Het moet warm zijn. Weet ik veel, De Graafschap, PEC Zwolle, NAC Breda. Dat zijn natuurlijk supermooie clubs om voor te voetballen. En met alle respect, Telstar, FC Dordrecht, Helmond Sport. Ik voel daar gewoon niet zoveel voor. Of Almere City, dat staat dan derde. Ik vind het ook belangrijk dat het van buiten een mooie club is."